美海軍羅斯福號航母將「在中東部署逾7個月」背後有何戰略考慮？

【軍事】據美國海軍學會新聞網（USNI News）8月26日報道，由於與伊朗之間衝突的持續，美國海軍正在規劃更長的航母部署周期。報道稱，按照預計美國海軍CVN-71「西奧多羅斯福」號航母（USS Theodore Roosevelt）與其搭載的第11艦載機聯隊即將在未來幾周內從其母港聖迭戈出發，前往中央司令部任務區，替換前不久加入第五艦隊的駐日航母CVN-73「喬治華盛頓」號（USS George Washington），以維持2月28日「史詩狂怒」行動以來美國在阿拉伯海的航母存在和執行對伊朗的持續封鎖任務，在出發之前，「羅斯福」號水兵的家屬們正在為這次持續超過七個月的海外部署任務做準備。



上任一年的美國海軍作戰部長達里爾考德爾（Daryl Caudle）與總軍士長約翰佩裏曼（John Perryman）在周三對記者表示，在阿拉伯海的這種持續存在不會停止，而美國海軍正在試圖減輕那些「超長時間執行任務的軍人及其家屬的壓力」。考德爾還表示，自其上任以來美軍就一直處於軍事衝突之中，這使得部隊長期承受巨大壓力，而他正在與指揮系統努力協調延長部署的程序，為部隊規劃提供更多的確定性，特別是理應對航母打擊大隊在戰區部署的時長做出更精準的預判，目前的這種分批多次延期部署導致軍人家屬們看不到明確的部署結束時間，嚴重影響了自身生活，也給艦員們帶來了相當大的心理負擔。

美國海軍學會新聞網的相關報道。（USNI News）

佩裏曼則表示，「羅斯福」號的艦員家屬已經開始為親人離家超過七個月的長時間部署做準備。佩裏曼稱，儘管水兵們將毫不猶豫地執行艱巨的部署任務，因為他們享受挑戰的感覺，但在儘可能的情況下，必須努力堅持按照既定日程部署，特別是此次像「羅斯福」號一樣，向艦員們明確告知，使艦員們清楚此次部署將超過七個月，指揮官們給予了他們八個月的時間來安排自己未來的時間規劃。

按照截至目前的美國海軍相關記錄，CVN-78「傑拉爾德R福特」號航母（USS Gerald R. Ford）不久前創下了冷戰以來美國航母的單次部署時長之最，該艦從2025年6月24日從諾福克海軍基地出發，歷經了長達326天的部署於今年5月返回母港，而仍在海上的CVN-72「亞伯拉罕林肯」號（USS Abraham Lincoln）的部署時長也即將超過300天，僅次於「福特」號。根據USNI新聞網所統計的數據，自2023年10月7日巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動「哈馬斯」發起「阿克薩洪水」行動以來，美國海軍航母的平均部署時長已經來到了八個半月。考德爾稱，就他個人來說是更傾向於七個月的標準部署時長的，他並不贊成延期部署，也會盡量反對，但這方面的發言權某種意義上「取決於敵人」。

儘管從絕對時長上來看「福特」號的部署周期已長達近一年，但在這一年當中航母在加勒比海和地中海曾多次短暫靠港，而紙面時長稍短的「林肯」號在八個半月的部署當中沒有靠港休整過，一直處於海上航行狀態。考德爾對此表示，「福特」號的艦員部署期間感受會比「林肯」號好得多，兩者在執行作戰任務的環節中幾乎完全相同，區別是能否有靠港休整和喘息的機會，考德爾聲稱，美國「吸取了『林肯』號部署期間的經驗、建立了一條在阿拉伯海維持兩艘航母打擊群的後勤鏈」，在此前的早期階段，美國不得不讓後勤部隊的補給艦從迪亞哥加西亞出發，而零部件供應則需要從新加坡、日本、菲律賓乃至美國本土啟運，而現在「已經解決了這個難題」，因為現在的作戰後勤部隊運輸體系比「林肯」號此前遇到問題時「好得多」，考德爾認為，以後也「不會再遇到這些問題了」。

美國海軍CVN-78「福特」號航母。（美國海軍官網）

報道表示，考德爾目前正與美國第五艦隊指揮官合作研究，確定航母在阿拉伯海執行任務時靠港休整的計劃停靠地點和時間。美國海軍正考慮讓非洲、印度或者稍遠的新加坡作為航母打擊大隊的臨時休整地點。

與此同時美國海軍還正在等待國會的一項補充資金法案，以填補因與伊朗之間的衝突所需從運營維護賬戶池中提取的大量資金。考德爾表示，由於早在去年中旬制定的2026財年預算不可能包括「史詩狂怒」行動所花掉的這一大筆錢，因此產生了一項額外的資金撥款請求，其金額還在不斷增加，他個人認為需要大約600至800億美元，以確保能夠維持2026財年期間的正常運作。而就在中東地區的衝突仍在持續之際，美國仍然加大力度在西太平洋擴大軍事行動，理由則是「應對中國日益增強的軍事影響力」，考德爾稱，面積廣闊的太平洋地區本身就需要更多的兵力，如果前方部署的海軍部隊不足，那麼就必須增加更多來應對這種情況。

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