元朗茶記雪菜牛通粉加凍飲$51！食客不滿3片牛肉薄過紙巾：冇下次

茶餐廳勝在平、靚、正，是不少港人的「飯堂」。不過有食客在網上飲食群組發文，指到元朗某茶餐廳用膳，以散叫形式點叫雪菜牛通粉加凍飲，合共消費51元，卻不滿只有3片牛肉，更稱「3嚿牛肉切到薄過Tempo紙巾」，揚言不會再光顧。不少網民看過照片後，都批評餐廳食水深，「成本$10左右，啲料少到咁，成碗好似白水烚」、「好心加兩條菜俾人啦」，又指香港部分食肆應要自我檢討，「香港到處搵笨X餐廳」、「難怪港人北上消費」。



有食客到元朗冬菇亭光顧某間茶餐廳，散叫1碗通粉加凍飲，合共消費51元，不滿出品賣相揚言「冇下次」。（AI生成圖片）

光顧元朗冬菇亭茶餐廳 食客不滿稱：最後一次幫襯

該女食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發帖，表示日前到元朗大棠路冬菇亭光顧某間茶餐廳，但就表示「第一次都係最後一次幫襯」，自嘲稱「我窮吖，食唔起第二次」。

通粉湯底較清淡，面層只有少量雪菜，而牛肉更是只有3小片。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

單據顯示2個價錢，分別為21元和30元，估計前者為飲品價錢，後者則為通粉價錢。（「fb＠香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

食客揶揄燈影牛肉：3嚿牛肉切到薄過Tempo紙巾

從樓主上傳2張照片可見，她當時點叫1碗雪菜牛肉通粉，額外加了1杯凍奶茶，而單據顯示2個價錢，分別為21元和30元，即是她合共消費51元；估計前者為飲品價錢，後者則為通粉價錢。但從通粉賣相來看，湯底較為清淡，面層只有少量雪菜，而牛肉更是只有3小片。樓主形容，「3嚿牛肉切到薄過Tempo紙巾」，揶揄「唔知以為Gordon Ramsay（英國知名主廚、外號「地獄廚神」）駐場」，她指早已料到冬菇亭的茶餐廳價錢普遍不低，但就質疑「hea到咁點會再幫襯」。

唔知以為Gordon Ramsay駐場 食客心聲

網民指餐廳「食水深」：好過去搶

不少網民都認為該茶餐廳「食水深」，「好過去搶」、「咁嘅出品真係貴咗啲」、「成本$10左右，散叫貴就預咗，但啲料少到咁，成碗好似白水烚，咁就有啲過份」、「好心加兩條菜俾人啦」、「好醫院餐嘅feel」、「呢個賣相$10先會俾錢食」，又調侃樓主「佢只不過想顯露下佢嘅刀功啫」、「唔係你窮，人哋趕客啫！」。



食水深，深過太平洋呀！ 網民意見

網民：難怪港人北上消費

有人指出香港部分餐廳根本「自己玩死自己」，「香港到處搵笨X餐廳」、「我成日都講搵笨得一次」、「難怪港人北上消費」、「食到咁谷氣，自己買啲料返屋企整嚟食抵好多，而且唔係難整」、「香港食肆唔執就奇」。但有留言不解樓主為何會選擇散叫，「散叫一向比餐貴」、「咁樣叫法點解唔食常餐，都差唔多價錢」。

（facebook「香港茶餐廳及美食關注組」）