深水埗大牌檔$400「天價」黑椒牛柳粒　港女呻9成薯仔　網民咁講

大牌檔的食物鑊氣足又大大份是其特色所在。有港女在網上大呻，與友人到深水埗知名大排檔吃晚飯，叫了馳名的黑椒薯仔牛柳粒，加大版要價400元，但港女發現薯仔與牛柳的比例竟是9比1，有九成是薯仔，令人咋舌。有網民認為「四百幾蚊食薯仔山」，有人則笑言「佢竟然溝咗牛柳粒畀你，冇陰功」「咁講真，佢嚿薯仔仲好食過粒牛柳喎，次次食親我都係主要食薯仔」。



樓主覺得不值，「cXs，四百幾蚊9成薯仔」。（Threads@why__u_圖片）

有港女在Threads發文大呻在大牌檔中伏經驗，從相片可見，該店的黑椒薯仔牛柳粒的薯仔粒堆積如山，肉眼所見表面只有數顆牛柳粒。樓主指「老友太鍾意食，嗌咗碟大嘅」，但她覺得不值「cXs，四百幾蚊9成薯仔」。

網民：四百幾蚊食薯仔山

帖文引來網民議論紛紛，「碟牛柳粒要4百幾！？」，有人回應，「係碟薯仔要四百幾」、「大癲4百幾！？黑毛和牛定松阪牛？」、「四百幾蚊食薯仔山」、「但係其他菜色，好似又正正常常喎。有網民笑言「佢竟然溝咗牛柳粒畀你，冇陰功」、「薯仔先係重點」、「個薯仔牛柳粒係食薯仔，牛柳粒炒完其實可以dum咗佢」、「薯仔先係主角，正如芋頭南乳炆扣肉，芋頭先係主角」。

有網民認為是叫法出事，應叫多碟正常份量，也抵食過「加大」。（Threads@why__u_圖片）

不過有人認為是錯在「加大」，認為樓主應叫多碟正常份量，也抵食過「加大」，「叫幾多碟上幾多碟最實際」、「食中菜一定唔可以叫加大，永遠叫例牌，唔好畀侍應講兩句話：『你哋咁多人唔夠食㗎』就加大」。

（Threads@why__u_）