將軍澳98元土豆牛腩飯得4粒牛腩　食客問：正唔正常　網民斥呃錢

98元配這份量值不值？有將軍澳街坊於網上發文分享，在坑口東港城1間餐廳外賣了「土豆（薯仔）牛腩飯」配例湯，承惠98元，打開卻發現僅得4粒牛腩，遂問網民：「正唔正常。」



網民紛紛指出與價錢不成正比，「先睇價錢再評論，98蚊根本係呃錢，份量已經小，嗰4粒牛腩仲要唔係大，除非味道驚為天人，完全唔得」、「得4件牛腩$98，仲貴過炒小菜館」。



有將軍澳街坊於網上發文分享，在坑口東港城1間餐廳外賣了98元「土豆牛腩飯」配例湯，打開卻發現僅得4粒牛腩。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

該街坊於facebook群組「將軍澳主場」分享，東港城1間餐廳98元外賣土豆牛腩飯的份量，問道：「個餐，4粒牛腩，正唔正常。」

98元土豆牛腩飯僅得4粒牛腩

照片見到，1盒是白飯，1盒是餸，餸盒有多粒薯仔，牛腩卻僅得4粒。

照片見到，餸盒有多粒薯仔，牛腩卻僅得4粒。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

該餐廳的土豆牛腩飯配例湯，承惠98元。（facebook群組「將軍澳主場」圖片）

網民：酒樓價都唔使咁貴 籲食兩餸飯

網民直指價錢昂貴，「價錢唔正常！食兩餸飯算啦」、「酒樓價都唔使咁貴」、「呢間嘢開張食過1次以後都唔會幫襯，完全唔掂又貴」。

有網民揶揄，「土豆牛腩，名字說明了土豆才是主菜」、「物以罕為貴」、「個汁先係靈魂」、「餐廳正常，只係幫襯嗰個唔正常」，有人則說「要試過堂食先有得比較份量」。

（facebook群組「將軍澳主場」）

其他報道：香港機場光顧鏞記！台男批$300「烤鴨飯」太貴 網民諷：指鵝為鴨

許多食物外形相似，容易令人混淆，但「錯就要認」！台灣一名營養治療師在Facebook發文表示，日前在香港機場的餐廳吃一小盤「烤鴨飯」，售價1,200新台幣（約300港元），甚至形容「那一點烤鴨最少有1個多月以上，味道都變味了」、「幸虧沒有吃出病來」，無奈指當時擔心迷路和找不到其他中餐廳，只能「烤鴨是吃光，因為份量很小，米飯太多，我只吃2口」，批評「對比台灣機場食物，是貴了很多」、「幾乎高出1倍」、「敲詐」、「香港人愈來愈不會做生意了」。



台男更稱，翌日從印度新德里乘搭飛機，再次停留在香港機場3小時，最終返回台北，「當然不會再去那家中餐廳了」、「客人被敲詐一次後，永遠再也不會去上當第二次！這是那家香港餐廳的作風」、「這家餐廳能不能生存下去，要看他自己的命運了」。有網民認出樓主光顧的餐廳是以燒鵝聞名的名老字號「鏞記」，該店素有「富豪飯堂」之稱，加上是機場分店且明碼實價，認為樓主光顧了就不該嫌貴，「不是食物貴，而是你窮」。



樓主指「烤鴨飯」售價1,200新台幣（約300港元），甚至形容「那一點烤鴨最少有1個多月以上，味道都變味了」、「幸虧沒有吃出病來」。（Facebook圖片）

網民留意到鏞記出品燒鵝 怒批：鵝定鴨你識唔識分？

帖文引來許多網民討論，部份人支持樓主，「香港的物價太貴了」、「1,200新台幣可以買到一隻鴨了」、「台灣人吃不起香港美食」。

但更多人留意到樓主上載的照片，擺明是本港知名老字號「鏞記」出品的燒鵝，並非烤鴨，「鵝定鴨你識唔識分？」、「烤鵝和烤鴨價格差十萬八千里」、「明明是鵝，在這裡扯謊是鴨，價錢差3倍，別鬼扯不知道，鏞記全東亞都知是賣燒鵝」、「機場吃東西一定較貴，但不至於這麼誇張，你烤鵝烤鴨分不清，香港人揭發了你多無知，很有理由懷疑你帶風向」、「指鵝為鴨」。

2024年曾有人在機場鏞記點選了例牌燒鵝，標價300元。（「香港茶餐廳及美食關注組」FB圖片）

2024年售價已是260港元

圖中可見，有飯有湯，至於肉件比較厚大、肉色深，皮下脂肪比較明顯，燒鴨通常肉件較細，骨架感較重，相信是燒鵝，而且是鵝脾。

根據其他網民分享，鏞記在機場售出的「招牌燒鵝脾餐」配上白飯和老火湯，2024年的售價已是260港元。

網民笑言「明明是鵝，在這裡扯謊是鴨，價錢差3倍，別鬼扯不知道，鏞記全東亞都知是賣燒鵝」、「機場吃東西一定較貴」、「指鵝為鴨」。（《食神》截圖）

（Facebook）