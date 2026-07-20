港鐵逼上車MMA！後生仔1動作講Sorry　遭2大叔推落車罵「鄉下佬」

【港鐵／MMA】港鐵人多擠逼，應互諒互讓。本港網絡及內地社交平台小紅書瘋傳影片，顯示港鐵東鐵綫列車駛到上水站時，有1名年輕男子與1名大叔疑因「逼上車」問題碰撞爭執，年輕男子向黑衣大叔鞠躬道歉說「sorry」，詎料大叔暴怒爆粗指罵「你sorry咪sorry，你唔好x特登向住我耳仔講啊！」。這時旁邊淺衣大叔加入「戰團」把年輕男子撞開，隨後2名大叔更聯手推年輕男子出車廂，黑衣大叔繼續喝罵「X你老X！死鄉下佬！」，直至車門關上，年輕男子未有返回車廂。



影片引來網民熱議，有人認為年輕男道歉方法值得商榷，「（大叔）鬧得啱，道歉就道歉，唔好喺人耳仔邊講嘢，點知你玩咩」、「鬧得好」。但也有網民認為大叔反應過大，「佢（年輕男）都算有禮貌，個男人都唔應該咁惡鬧人」、「出手推人已經輸晒」、「影衰香港人，粗言穢語，無文化」。



本港網絡瘋傳影片，港鐵東鐵綫列車駛到上水站時，有1名年輕男子與1名大叔疑因「逼上車」問題碰撞爭執。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

這段港鐵爭執影片近日於Facebook群組「車cam L（香港群組）」及小紅書等平台流傳，有上載者留言「借你耳朵說sorry」。

東鐵疑逼上車爆衝突！年輕男道歉遭大叔爆粗狂罵：唔好X向住我耳仔講嘢啊！

影片長21秒，當時港鐵東鐵綫列車在上水站停站，車廂內擠滿乘客水泄不通，而車門位置有年輕男與黑衣大叔疑因「逼上車」問題爭執，年輕男近距離向黑衣大叔鞠躬道歉說「sorry」，惟黑衣大叔不滿年輕男道歉方法，「爆粗」指罵「你唔好X向住我耳仔講嘢啊！X你個老XX！」。

年輕男近距離向黑衣大叔鞠躬道歉說「sorry」，惟黑衣大叔不滿年輕男道歉方法，「爆粗」指罵。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

年輕男近距離向黑衣大叔鞠躬道歉說「sorry」，惟黑衣大叔不滿年輕男道歉方法，「爆粗」指罵。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

年輕男近距離向黑衣大叔鞠躬道歉說「sorry」，惟黑衣大叔不滿年輕男道歉方法，「爆粗」指罵。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

年輕男遭大叔推出車廂

年輕男想反駁，卻被旁邊淺衣大叔一度撞出車廂。年輕男再次踏進車廂，黑衣大叔即與淺衣大叔連環把年輕男推出車廂，邊喝罵「你sorry咪sorry，你唔好x特登向住我耳仔講啊！X你個老XX！」。

大叔喝罵年輕男：死鄉下佬 結局曝光

年輕男被推出車外後，黑衣大叔仍怒氣沖沖，向着月台上的年輕男指斥，「有心就sorry，唔好X向住我耳仔講！X你個老XX！X你老X！死鄉下佬，真係X你個老X」。直至車門關上，年輕男都沒有返回車上。

大叔喝罵年輕男直至車門關上。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

網民爭議：大叔鬧得好 VS 行為過火

網民看過影片意見兩極。有網民贊同大叔做法，「罵得啱，道歉就道歉，唔好喺人耳仔邊講嘢，點知你玩咩」、「鬧得好呀」、「大哥真係有型」。不過也有網民認為大叔行為過火，「佢（年輕男）都算有禮貌，個男人都唔應該咁惡鬧人」、「文明啲啦香港人！不論誰人錯，都不需句句問候（粗言）啊！香港人太火爆喇」、「文明啲都唔得」、「出手推人已經輸晒」、「影衰香港人，粗言穢語，無文化！」、「地鐵內污言穢語告得啦！」。

乘港鐵滋擾他人可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第25條「乘客不得造成滋擾」，任何人不得在列車上或在鐵路處所任何部份作出對其他乘客造成滋擾或煩擾行為，違者最高可罰款5,000元。

推撞或涉襲擊罪可監禁

另外，推撞他人可能涉嫌觸犯襲擊罪。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊的罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可處監禁3年。

睇多啲：有片│港鐵一家四口衝門！拖幼兒硬闖被夾跌倒 母親1舉動全網心寒

【港鐵／安全守則】乘搭港鐵切勿衝門。本港社交平台Threads流傳影片，港鐵油麻地站有一家四口於列車響起「嘟」聲關門時，加速起跑想衝入車廂，結果只有帶頭的大叔成功進入車廂，後面女子拖着小朋友踏入車廂時，車門幾乎夾着她們，女子即時向後退出車廂，小朋友也被拉走及被手肘擊中跌在地上。衝門失敗後，女子露出無奈表情目送列車離開，直至影片結束，也沒有看跌倒的小朋友一眼。



網民看過影片紛紛指摘衝門行為危險及離譜，「搭港鐵好似走難咁樣」、「嘟嘟聲（關門提示聲）就係提你哋唔好撞，停止前進。趕時間就早些出行, 不是撞閘！」、「真係好危險」。也有不少網民對女子不關心小朋友的反應感到心寒，「拖住個細仲衝門，佢一眼都無望到個仔有無事」、「搞到個小朋友跌親，其實小朋友最無辜」。



港鐵油麻地站有一家四口衝門，結果有兩人被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

「上唔到咪等下架囉，使唔使咁呀？」有網民於6月14日在Threads發布影片，顯示港鐵油麻地站有一家四口在列車響起關門提示時，仍加速起跑想衝入車廂。

油麻地站列車響起「嘟嘟嘟」關門提示聲時，月台上有一家四口加速想衝入車廂。（Threads@v6b_zx4329）

港鐵油麻地站一家四口衝車門

影片長11秒，當時港鐵油麻地站列車響起「嘟嘟嘟」關門提示聲，這時月台上有一家四口與列車仍有5步左右距離，但他們未有選擇停下等下一班列車，而是加速想衝入車廂。

油麻地站列車響起「嘟嘟嘟」關門提示聲時，月台上有一家四口加速想衝入車廂。（Threads@v6b_zx4329）

女子拉小孩衝門被夾中後退 小孩跌倒

帶頭的大叔一馬當先衝入車廂，隨後伸手擋着車門，以普通話叫後面的人「快快快」，女子於是加快步伐拉着小男孩想衝入車廂，惟女子半步踏入車廂時，車門及幕門已差不多關上，女子和小男孩同時被幕門夾中，女子即時拉走小男孩一同後退，其間手肘擊中小男孩，小男孩最終失平衡跌倒地上。

女子攜幼兒衝門被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

女子攜幼兒衝門被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

女子攜幼兒衝門被夾中。（Threads@v6b_zx4329）

女子目送列車離開

列車關門後，女子全神貫注望着列車離開，直至影片結束，她一眼都沒有看跌倒的小男孩，似乎沒擔心小男孩情況。

女子全神貫注望着列車離開，直至影片結束，她一眼都沒有看跌倒的小男孩。（Threads@v6b_zx4329）

女子全神貫注望着列車離開，直至影片結束，她一眼都沒有看跌倒的小男孩。（Threads@v6b_zx4329）

網民批衝門危險離譜

網民看過影片紛紛指摘衝門行為危險及離譜，「真係好危險」、「搭地鐵好似走難咁樣，好似驚上唔到架車唔知點咁」、「不要撞門，列車壞了影響很多人！」、「嘟嘟聲就係提你哋唔好撞，停止前進。趕時間就早些出行，不是撞閘」、「香港地鐵嘅班次咁密，真係有必要冒風險去慳嗰幾分鐘咩？」。

網民對女子反應感心寒：一眼都無望到個仔有無事

也有網民對女子不關心小朋友的反應感到心寒，「拖住個細仲衝門，佢一眼都無望到個仔有無事」、「0%理會小孩」、「呢個女人做大人好應該拖實自己小朋友，保護佢，搭唔到呢班地鐵咪等下一班地鐵，搞到個小朋友跌親，其實小朋友最無辜」。

好多香港嘅阿叔阿嬸都係，好心啦，兩三分鐘就一班車，何必呢？ 網民評論

不過也有網民認為不應苛責，「人哋係遊客，點解係都要用你哋香港人熟悉香港文化嘅思維去評估人哋。其實香港人自己都好鍾意趕車，就算兩三分鐘一班都要趕」、「其實香港人咁衝都唔少，但帶着小朋友，好心慢慢嚟」、「好多香港嘅阿叔阿嬸都係，好心啦，兩三分鐘就一班車，何必呢？」、「見過1次個仔上唔到車，成隻手夾住得個手指喺車卡入面，個人喺月台，個門開返佢上車，我見到佢驚到喊，但係成家人都無理佢」。

港鐵衝門可罰款2,000元

港鐵衝門可罰款2,000元。（資料圖片）

根據《港鐵附例》第9條「不當進入或離開列車」，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車，也不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違者最高可罰款2,000元。

（Threads@v6b_zx4329）