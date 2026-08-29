盂蘭節土瓜灣街坊燒街衣│女子嫌阻路咒罵：死咗7個老竇　全網怒轟

正值農曆七月，相傳七月十四（2026年8月26 日）盂蘭節鬼門關大開，而許多人會在七月燒衣紙，以祭拜四方無主孤魂。日前有女子在社交平台帳號上載影片，不滿土瓜灣有街坊在路邊燒街衣，令她不敢行該路段，拍片時指責燒街衣恐怖，咒罵「燒幾大桶嘢，可能死咗7個老竇喎」，這樣狠辣言論惹來網民怒斥，而影片迅速被網民轉載至其他群組，引來不少留言怒斥她口不擇言，「七月燒街衣，不嬲都係傳統」、「如果你唔鍾意咪避忌一下囉」、「妳把口咁臭，等報應到！」。據了解，上載影片者已刪除相關帖文。



相傳七月十四（2026年8月26 日）盂蘭節鬼門關大開，而許多人會在七月燒衣紙，以祭拜四方無主孤魂。（AI生成圖片）

土瓜灣街坊路邊燒街衣 女子不滿被阻去路拍片公審

有網民在facebook群組「盡在元朗」轉載1段影片，顯示有女子在其個人facebook帳號拍片批評，透露她當時準備前往高山劇場看戲，不滿附近有街坊在路邊燒街衣阻擋其去路，並口出狂言稱對方恐怖。

該女子在facebook帳號拍片批評，不滿土瓜灣有街坊燒街衣，阻擋她前往高山劇場去路。（「fb@盡在元朗」截圖）

適逢盂蘭節，有3名女子在行人路上使用化寶盆燒衣。（「fb@盡在元朗」截圖）

土瓜灣街坊正在行人路上使用化寶盆燒衣。（「fb@盡在元朗」截圖）

女子口出狂言斥：恐怖 1句話更焫㷫網民

現場是土瓜灣高山道、樂民新村樂愛樓對出行人路，農曆七月期間，現場擺放了約大半個成年人身高的鐵桶當化寶盆，供街坊燒衣。當時有3名女子正在燒衣，路邊則另有祭品，拍片女子不滿片中等人幾乎佔據整條行人路，影響她前往高山劇場去路，遂稱「呢條路我就唔過得啦」，又冷嘲熱諷指「因為嗰啲人好孝順，燒幾大桶嘢，幾恐怖，可能死咗7個老竇喎」，又批評片中人漠視他人安全，更令她需要繞路而行。

雖然上址行人路較為狹窄，但片中可以看到有1男2女、包括長者都能輕鬆走過，和女子所指被阻去路似乎有出入。

燒幾大桶嘢，幾恐怖，可能死咗7個老竇喎 拍片女子

雖然上址行人路較狹窄，但片中可以有1男2女、包括長者都能輕鬆走過，和女子所指被阻去路似乎有出入。（「fb@盡在元朗」截圖）

雖然上址行人路較狹窄，但片中可以有1男2女、包括長者都能輕鬆走過，和女子所指被阻去路似乎有出入。（「fb@盡在元朗」截圖）

網民轟言論涼薄：積下口德啦

女子尖酸刻薄的言論，隨即引來網民紛紛留言怒轟，

「燒街衣係布施，好事嚟㗎…你詛咒人呢啲行為，7月節唔好噏得就噏啦」、「積下口德啦」、「把口咁臭，你仲恐怖過鬼啦！」、「等報應到！」。有人質疑拍片者「冇事搵事嚟做」，「影住2個人行過喎，淨係佢行唔到咁奇」、「咁大條路都過唔到，自己檢討下啦」。



呢位阿姐把口真係賤到冇人有 網民意見

網民籲尊重傳統習俗：又唔係日日都係咁

另有人認為盂蘭節是傳統習俗，即時覺得受阻亦應加以體諒，「七月燒街衣，不嬲都係傳統」、「1年1次，又唔係日日都係咁，使唔使連人哋老豆都鬧埋呀？ 」、「聽你把聲都唔係後生女啦！做人咁多年都知香港係有呢種節日」、「人哋燒衣都有睇住，唔算過份」、「如果你唔鍾意咪避忌一下囉！咁少嘢都包容唔到，你話佢日燒夜又燒就話啫」，又指出化寶爐擺放位置是房屋署或政府部門決定，「不關孝順仔女問題（事），你現在得罪不是孝順仔女，而是亡魂」。

特別日子，互相體諒下 網民意見

（facebook「盡在元朗」）