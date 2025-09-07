農曆七月鬼節！住戶樓間放鐵桶燒衣火光熊熊　遭勸阻後續這樣反應

正值農曆七月（俗稱鬼節），相傳是鬼門關大開的日子，不少華人都會遵從傳統習俗，燒衣紙或祭品給孤魂野鬼。台灣有民眾公審，指他居住的大樓有住戶在公用樓梯間擺放鐵桶，點火燃燒大量衣紙，他擔心會引致火警危害其他住戶，於是上前勸告。幸好該名住戶即時道歉，馬上將東西收起來，而且承諾「會改進」，而樓主則揚言再有下一次，會直接報警處理。



有網民斥責涉事住戶自私，「根本公共危險，跟這種人鄰居好衰」、「鄰居的行為讓整棟樓的住戶都在承擔這種風險，這是非常不負責任，在安全面前是沒有任何妥協的餘地」；有人則嘲諷該住戶，「其實他可以去土地公廟拜啊，這樣在門檻裏拜，等於把好兄弟迎進家門」。



台灣有民眾拍片公審，指居住大樓有住戶在公用樓梯間燒衣紙。（「threads＠janqsbpf」圖片）

公寓大樓住戶梯間擺放鐵桶 燒衣紙冒熊熊火光

台灣新北市板橋區有民眾在threads帳號「janqsbpf」發帖，並上傳片段顯示其居住的大樓某住戶竟然在自家門前、兼公用的樓梯間擺放鐵桶燒衣紙，冒出熊熊火光。樓主強調「我尊重普渡拜拜燒金紙」，但質疑對方在樓梯間燒衣紙「是不是有點太超過了」。

住戶接獲投訴後即道歉 承諾「會改進」

樓主續稱，雖然不知對方是否能承擔發生意外風險，但他為了剛出生的寶寶着想，以及同棟大樓的住客安全，已即時向涉事單位住戶反映，而對方亦道歉並承諾「會改進」，且立刻將所有東西收起。他希望透過分享事件，帶出「容忍只會讓憾事發生」，並揚言再有下一次，會直接報警處理。

涉事住戶在自家門前、兼公用的樓梯間擺放鐵桶燒衣紙，並冒出熊熊火光。（「threads＠janqsbpf」影片截圖）

網民斥自私兼危險：跟這種人當鄰居好衰

許多網民紛紛批評涉事住戶自私，及罔顧他人危險，「我覺得這次就要報警」、「一般不是到屋頂，或者一樓大門外嗎」、「根本公共危險，跟這種人（當）鄰居好衰」、「鄰居的行為讓整棟樓的住戶都在承擔這種風險，這是非常不負責任，在安全面前是沒有任何妥協的餘地」、「直接拿水去澆，太危險了」、「這些人怎麼活到現在」，又揶揄「他是想當好兄弟嗎」、「其實他可以去土地公廟拜啊，這樣在門檻裏拜，等於把好兄弟迎進家門」。

留言區亦不乏網民貼出影片和分享經歷，認為在樓梯間燒祭品似是常事，「正在燒，要報警嗎？」、「我的鄰居也是這樣，然後重點他行動不方便，燒金紙的地方上面還曬衣服，如果不小心著火他根本來不及馬上處理，去跟他講還大小聲￼：『就是要在這裏燒！』」。

另有網民貼出影片，顯示其居住大樓同樣有婦人在樓梯間燒祭品。（threads圖片）

