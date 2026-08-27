農曆七月│歌連臣角祭品被盜　港男生斥黐線　網民:偷先人嘢要折壽

連先人祭品也偷，不怕有報應？有港男生於網上發文怒斥有人於歌連臣角偷祭品，殯儀公司無奈通知送抵的祭品由於無人看守遭取走，他只能冒雨出門重新購置祭品，而石廠師傅猜測「好有可能係行家拎咗」。



網民留言批評賊人，「祭品都偷，黐X線」、「邊個咁缺德，想死定」、「好偷唔偷，偷先人啲嘢？要折壽㗎喎」、「7月14先嚟偷，祝佢好運」，有網民指出，「唔奇，因為衣紙唔平，可能偷去轉售」、「呢啲地方人流少，要查一陣都睇到，睇有冇心查」、「久唔久都發生㗎，唔記得叫咪拎人哋嗰套」。



有港男生於網上發文怒斥有人於歌連臣角偷祭品，殯儀公司無奈通知送抵的祭品由於無人看守遭取走。（Threads@vinvinvin1208）

該港男生於Threads發文發相怒斥，「簡直係黐X線，邊X個咁XX街，喺歌連臣角偷祭品」。他近日籌辦喪禮祭祀先人，殯儀公司8月26日早上將祭品送抵歌連臣角，隨後祭品竟被人取走，當時殯儀公司致電及WhatApp傳訊息通知，道歉說「真係唔好意思，因為早上送，沒有人看守，被人取了」，他只能冒雨出門重新購置祭品。

因為早上送，沒有人看守，被人取了 殯儀公司通知祭品被盜

歌連臣角祭品被盜 港男生發文鬧爆

男生從殯儀公司傳給他的照片推測，多間殯儀公司及石廠均於同1間祭品公司預訂祭品及附薦包，祭品公司會一大早將多箱物品送往歌連臣角，每個紙皮箱都貼着印有殯儀公司或師傅名字的A4紙，附薦包亦一早寫了先人名字及燒衣日子。

綠圈內為港男生被盜的祭品。（Threads@vinvinvin1208）

男生：邏輯推算唔關職員、清潔姐姐事

男生認為，「邏輯推算應該就唔關啲職員、清潔姐姐事，佢哋今日個個都好nice好好幫手」，又說「我呢間殯儀公司算係咁，佢冇收我祭品同附薦包嘅錢，佢哋自己硬食咗」。

殯儀公司準備的祭品照片。（Threads@vinvinvin1208）

殯儀公司準備的祭品照片。（Threads@vinvinvin1208）

有網民分享同類被盜取物品的經歷：

「早幾個月曾咀探我老竇同阿嫲，樓上樓下各擺咗1盒飯同飲品，化完寶想上去同佢哋講多兩句嗰陣，發現阿嫲盒雞飯俾人偷咗去後面兩排人哋個先人位到，個飯盒有印字所以我唔會認錯，真係乜嘢人都有」



「經典得過做緊法事途中，有人經過身邊，轉過身成條燒肉俾人拎走咗。其實嗰壇法事係會請到『各方好兄弟』，真係夠沙卜（沙膽）」



「我嘅經歷係隔籬個師傅拎咗嚟用，因為送貨還送貨，做法事還做法事，師傅見啲嘢唔齊就拎隔籬嗰個（即係我哋）嚟用，佢仲扮嘢無拎。點解我知？因為佢同事之後拎嚟畀佢，而家美麗新香港，做白事都有驚喜」



港男生無奈下只能冒雨出門重新購置祭品。（Threads@vinvinvin1208）

盜竊罪最高可判監10年

根據香港法例第210章《盜竊罪條例》，如任何人不誠實地挪用屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯盜竊罪，循公訴程序定罪後，最高可判處監禁10年。

（Threads@vinvinvin1208）