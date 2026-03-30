印度教授上堂示愛女大生引全班追擊　慘遭拖鞋抽打　校方勒令停職

印度卡納塔克邦（Karnataka）的斯里・西達斯醫學院（SSMC）發生一起嚴重的師生衝突。一名助理教授阿卜杜勒（Abdul）在授課時公然向女學生表白「我愛你」，引發全班譁然與受害女生的憤怒反擊。



雙方在講台上爆發口角後，該教授遭學生群起圍截並一路追打至校園停車場，過程中女學生甚至脫鞋抽打教授，導致其負傷逃離。目前校方已對其祭出停職處分，警方也正式立案調查這起騷擾案件。

印度一名助理教授在授課時公然向女學生表白，引發全班譁然與受害女生的憤怒反擊。（圖/翻攝自X@Telugufeedsite）

多名學生攔截 拿拖鞋猛抽該教授：

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這起引發社會議論的事件發生在阿卜杜勒執教的醫學課堂上。根據網路流傳的現場影像顯示，該名助理教授在教學期間突然停下動作，向全班聲稱自己無法抗拒對這個班級的愛，隨即點名一名女學生並公然喊出「我愛你」，甚至表示要發送朱古力給全班。此舉讓所有在場學生感到不可置信，受害女學生隨即衝到講台前質問阿卜杜勒，要求其前往校長室說明清楚。

在雙方爭執過程中，阿卜杜勒一度語出驚人地宣稱是該名女學生先向其示愛，但當女方要求拿出證據時，他先推託有監視器畫面，隨後又改口稱「明天再談」，試圖藉由發送朱古力來結束對峙。此種敷衍態度徹底引發學生怒火，當阿卜杜勒離開教室後，大批學生在校園內將其攔截，該名女學生憤而拿起鞋子朝教授身上猛抽，多名同儕也加入攻擊行列，將其一路從教學大樓追逐到停車場區域。

事件曝光後，斯里・西達斯醫學院隨即發表聲明，強調對於任何校園騷擾行為採取零容忍態度。由於該學院的所有權人為該邦內政部長帕拉梅什瓦拉（G Parameshwara），案件迅速提升至政府關注層級。校方目前已將阿卜杜勒無限期停職，當地警方則依據相關法令完成立案程序。執法單位表示，後續將針對教師專業倫理失德與校園暴力行為同步展開調查，釐清雙方在事件中的法律責任與動機。

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