亡夫留百萬遺產不敢花！老婦怕生病需錢　膝痛難行憶夫妻承諾痛哭

「為何如此吝嗇地節省每個100日圓（約5港元）？」日本許多長者認為自己存款不足，當地1名75歲婆婆佐藤惠子（化名）10年前喪偶，丈夫留下2,500萬日圓（約123萬港元）遺產，她因對未來生活開支感不安而「死慳死抵」，過著近乎「自虐式」的節儉生活，希望該筆遺產用來應付未來醫療照護費用，冬天也調低暖氣省錢。直至她膝蓋疼痛問題愈發嚴重，才想起未履行過去和亡夫「老了去旅行」的約定，此時她已難以長時間走動。就連其女兒也不忍心母親如果過度節儉﹐希望她花錢享受生活。



佐藤（化名）婆婆因身體健康問題惡化，不知過去10年瘋狂節儉的意義何在。（網絡圖片）

亡夫遺產分文不動 設嚴苛生活準則

10年前，佐藤婆婆的丈夫突然去世，留下約2,500萬日圓遺產，自此她對未來感不安，將這筆錢定性為「生病與護理專用儲備金」，給自己定下嚴苛規則，只能用約每月15萬日圓（約7,400港元）的退休金生活，扣除公寓管理費、差餉及地租及社會保險金後，生活費所剩無幾。

冬天較低暖氣溫度 為省錢徒步遠行平價超市

為了省錢，佐藤婆婆冬季調低暖氣溫度，僅靠穿衣禦寒；為買較平的食材省下10日圓（約港幣5毫），不惜徒步到老遠的平價超市；更捨棄所有個人興趣愛好，不知不覺陷入了「心理性貧困」。

為了省錢，佐藤婆婆冬季調低暖氣溫度，僅考穿衣禦寒。（AI生成圖片）

膝關節惡化無法遠行 驚覺「有錢無命享」失聲痛哭

轉折出現在她75歲那一年，她膝關節炎惡化導致長途行走困難，令她重新審視那本原封不動的存摺。佐藤婆婆想起丈夫在生時，夫妻約好老了就一起去旅行，丈夫去世後，她連去餐廳吃飯都覺得奢侈，吃盡苦頭省錢後，她已沒有體力去旅行。她終於崩潰痛哭，不知過去10年瘋狂節儉意義何在。

佐藤婆婆過去十年過著近乎自虐的節儉生活。（AI生成圖片）

「2000萬日圓」儲蓄成日本長者心理枷鎖

如佐藤婆婆般的長者在日本不在少數。據日本內閣府《令和6年老年人經濟生活調查報告》顯示，高達85.5%受訪者將「公共退休金」列為最重要的養老保障。32.2%的受訪者認為儲蓄不足、32.5%的受訪者認為需要準備2,000萬日圓（約98萬港元）以上的資產才能安心，但即使達標，生活滿意度仍普遍低迷。

女兒的一番話讓佐藤婆婆恍然大悟，決心改變自己的生活方式。（AI生成圖片）

調查亦顯示，47.4%受訪者希望將資產遺贈給子女。然而，佐藤婆婆的女兒卻坦言：「雖然很感激母親將資產留給我，但我更不願意看見您如此苛刻度日。您現在開始改變也為時不晚」。這番話讓佐藤婆婆恍然大悟，決定重新審視自己的的生活方式。