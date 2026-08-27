巴士乘客車廂倒瀉杯麵無清理！網民斥缺德：等返屋企先食使死咩？

搭乘巴士時切勿飲食，以免影響整潔的乘車環境！惟有女生在社交平台發文公審，指乘車時發現有乘客曾在車廂內進食杯麵，卻不慎將整個杯麵倒瀉在地上，而涉事者沒有清理，遺下滿地麵條和湯汁。樓主之後目擊有婦人在不知情情況下，將大袋物件放在地下，導致「成個袋污糟晒」。



有乘客搭乘巴士在車廂吃杯麵，倒瀉後未有清理，惹來其他乘客公審。（「threads＠imwks」圖片）

許多網民紛紛批評涉事乘客缺德，「黐線咩，仲要倒瀉唔處理走咗去」、「平時巴士有曱甴就係因為呢啲仆X」，認為平日遇到有乘客在車廂內飲食可以「隻眼開隻眼閉」，但前題是不污染車廂環境。



乘客搭巴士食杯麵倒瀉未清理 女生斥缺德

該女乘客在threads帳號發帖，透露日前搭乘巴士，「坐低咗睇緊手機，諗緊點解地下咁滑，一望成個杯麵喺地下」。樓主指，當時有婦人上車，未有為意下將大袋物件放在地下，最終導致「成個袋污糟晒」，數名乘客見狀只好合力幫忙清理地下，她不滿有乘客在巴士內進食並弄髒地下，故批評涉事者行為缺德，「可唔可以唔好再喺架巴士到食嘢！仲要唔執返」；而她表示下車時已向車長反映事件。

可唔可以唔好再喺架巴士到食嘢！仲要唔執返！ 樓主

麵條湯汁撒滿一地 殘渣被遺座椅底

從樓主上傳的影片和照片可見，巴士車廂地下被遺留1盒杯麵，麵條和湯汁撒滿一地，麵條裏頭混入1支木製叉子。由於以上殘渣均遺留在座椅底，估計是有人在車廂進食杯麵，期間不慎倒瀉在地上，又未能自行清理，只好堆放在座位底下然後離開。

麵條和湯汁撒滿一地。（「threads＠imwks」影片截圖）

麵條和湯汁撒滿一地。（「threads＠imwks」影片截圖）

網民不滿車廂進食杯麵行為：食少陣會死咁

許多網民都批評在巴士進食杯麵的行為，「其實巴士啲空氣係內循環，唔會有鮮風，一食嘢成架車都係氣味」、「等一陣返到屋企先食使死咩，好似食少陣會死咁」、「見過薯片袋、飲品樽嗰啲垃圾，未見過杯麵」、「黐線咩，仲要倒瀉唔處理走咗去」、「啲人真係無公德心」、「平時巴士有曱甴就係因為呢啲仆X」。



搭緊車就唔好食嘢啦，要食嘢都帶返走自己帶嚟嘅垃圾落車啦 網民意見

網民體諒身體不適需進食情況 惟需符合1原則

有留言表示，體諒部分人有急切需求要在車廂內進食，「可以體諒嗰啲突然血糖低到就嚟暈、咬啖麵包都算」、「食乾糧都算，食麵真係唔得」，又指即使要在車廂進食，理應盡量避免影響他人，「體諒前提係唔好對其他人造成滋擾，又或者影響到或污染咗個環境」、「巴士本身都唔俾食嘢，仲要倒瀉晒落地下執都唔執」、「成日話要體諒趕時間而喺車上食嘢嘅人，就係呢啲令人唔想體諒」。



體諒前提係唔好對其他人造成滋擾，又或者影響到或污染咗個環境 網民意見

（threads＠imwks）