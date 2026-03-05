寵物專用「智能手機」面世　跳3下自動接通主人　還能共享視角

手機不只是人類使用，現在連寵物也可以有自己的手機。有內地企業推出能讓寵物「打電話給主人」的智慧手機，寵物在開心或不開心的時候，就能透過手機呼叫，讓主人跟自己的毛小孩互動。



UCLOUDLINK行政總裁陳朝暉介紹這款寵物專屬裝置時表示，這是結合寵物電話與寵物攝像頭的產品，有了它，寵物就可以在開心或不開心的時候給主人打電話。這款裝置能偵測寵物的情緒和行為，並即時向主人發送提醒，主人不只可以遠端和毛小孩對話，還能透過項圈上的攝影機，從寵物視角看看牠們看到的世界，讓貓咪在午後散步時「打電話回家」不再只是卡通情節。

內地企業推出寵物手機，讓毛孩可以自動打電話給主人。（圖／翻攝自glocalme官網）

寵物科技、手機新技術在展場上大秀風采：

陳朝暉進一步示範表示，寵物跳躍三次，手機就會自動撥出，系統也可以自動接聽，主人便能直接與寵物對話。

除了寵物科技，手機廠商也持續推出新設計。還有內地品牌推出「紙螢幕」智慧型手機，主打像紙張般的顯示效果，減少藍光對眼睛的刺激。TCL產業技術長Daniel Sun說明，現在夜晚的藍光其實不自然，一些軟件能過濾藍光，但畫面會變得偏黃。他進一步表示，該公司在硬體層面提供顯示技術，並結合系統，讓畫面呈現像紙張一樣的黑白效果。

另一邊，展場還展出一款可自由客製的模組化手機概念，使用者可以為手機加裝專業相機、訊號天線或額外電池，像拼積木一樣打造專屬功能。

