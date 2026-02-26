意國飼主為避天眼出奇招 訓練愛犬非法棄置垃圾 遭當局強烈譴責
撰文：中天新聞網
出版：更新：
竟有這種主人！意大利西西里島的卡坦尼亞市連續兩天出現非法丟棄的垃圾袋，當局調閱CCTV發現竟是一隻狗狗叼著垃圾放置路邊。經追查後，已向訓練狗狗亂丟垃圾的主人開出罰單。
這起事件發生在意大利西西里島的卡坦尼亞市，當地政府為打擊非法丟棄垃圾行為而設置的CCTV，沒想到道高一尺魔高一丈，竟然有人異想天開，利用愛犬想規避罰則。
路邊出現非法丟棄的垃圾袋，竟是一隻狗狗放置在路邊的：
卡坦尼亞市政府在檢視CCTV畫面時，發現一隻小型犬連續兩天叼著垃圾袋，將其放置在路邊後離開。調查人員認為，這是飼主精心設計的手法，目的是避免自己被CCTV拍到非法丟棄垃圾的畫面。這種利用無辜動物逃避法律責任的行為，引起當局強烈譴責。
卡坦尼亞市政府在Facebook上發文指出：
創意絕非違法行為的藉口。市警察環境部門公開了CCTV記錄的兩段影片，清楚顯示狗狗將垃圾袋放在路上。幾乎毫無疑問，這隻動物是被主人訓練來執行非法丟棄垃圾的任務，以避免主人被拍到。
市政府進一步批評，這種行為不僅狡猾，更是雙重不當，因為不但污染城市，還利用無辜的動物來規避法規。
非法丟棄垃圾在意大利已成為嚴重的社會問題。許多城市為了打擊這種行為，紛紛設置CCTV並加大處罰力度。在這起案件中，當局成功識別出飼主身分，並對這名男子處以罰款，具體金額則未公開。此案也引發了對寵物福利的關注，專家指出，訓練動物從事違法行為不僅違反法律，也是對動物的不尊重。
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】