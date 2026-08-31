尼泊爾洪災｜6歲女童遭活埋3天　搜救隊聽瓦礫傳微弱哭聲奇蹟救出

尼泊爾北部拉蘇瓦縣（Rasuwa）日前遭洪水重創，一名6歲女童被大量泥土與瓦礫掩埋長達3天後，竟奇蹟般生還。



救難人員在搜尋失蹤者時，聽見土堆下傳出微弱哭聲，隨即展開挖掘，成功將女童救出，為災區救援行動帶來振奮人心的希望。

6歲女童奇蹟生還

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這起救援發生於拉蘇瓦縣蒂穆雷村（Timure）。當地日前因博特科西河（Bhote Koshi River）暴漲，引發嚴重洪水與土石流，大片村落遭泥流吞沒。武裝警察部隊（APF）搜救人員持續搜尋生還者時，意外聽見泥土下傳來細微聲響，立即動員挖掘，最終順利救出受困女童。

女童獲救後，先被送往當地武裝警察部隊邊境哨所接受緊急治療，但因傷勢惡化，需要更完善的醫療照護。當局原本計畫當晚以直升機將她後送至加德滿都，不過因天候不佳、能見度不足，救援飛行一度延後，直到隔天下午天氣改善後，才順利完成空中後送。目前女童已在加德滿都的醫院接受專科治療，仍在密切觀察中。

這段救援畫面曝光後，在社群媒體引發廣泛關注，不少網友形容這是「奇蹟生還」，並盛讚救難人員始終沒有放棄任何希望。也有人呼籲協助尋找女童家屬，希望她能盡快與親人團聚。

此次洪災重創尼泊爾山區，當局表示，截至目前已尋獲675具罹難者遺體，仍有超過2,400人失蹤。尼泊爾外交部長卡納爾（Shisir Khanal）指出，災後重建與復原工作恐需耗資數十億美元，政府將評估整體損失，並尋求國際社會提供援助。搜救行動目前仍持續進行中。

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