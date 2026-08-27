英棟篤笑演員台上自揭曾來中國讀西醫　原因或讓「海歸精英」尷尬

近日，一位中文流利的英國棟篤笑演員在表演中講述自己的求學經歷時說道，自己十六年前就來到中國學西醫，並且自嘲：「一個外國人千里迢迢來到中國學西醫，是什麼精神？很簡單，我在英國沒考上，很簡單，就和這邊的人去英國留學一個道理。」



聽到這裏，所有人都鬨堂大笑，因為這句話實在是太真實了。

棟篤笑演員Harry在節目上講這篇留學段子。（小紅書@脫口秀和Ta的朋友們影片截圖）

在大多數人的刻板印象裏，似乎永遠只有「中國人出國留學」這一種敘事。英國、美國、澳洲這些英語母語國家，在很多人心裏天然帶着某種「教育高地」的濾鏡。而中國，則更多被視為「輸出留學生」的國家，很少有人會認真思考原來英語母語國家的人也會選擇來中國留學「曲線救國」。

更關鍵的是，他居然毫不避諱地說出了那句：

我在英國沒考上。

這一句，某種程度上戳破了很多留學生不願承認的事實：留學有時候並不只是「追夢」，而是一場大型的全球教育遷徙，甚至可以說是一種「教育難民流動」。

大家都在逃離自己卷不過的體系，再努力進入另一個相對更容易進入的體系。

就好比中國人去英國，英國人來中國，美國人去加勒比海讀醫學院，韓國人跑加拿大躲高考，日本人去東南亞讀國際本科……

「教育難民遷徙」究竟是什麼？

這個詞乍一聽有些好笑，但仔細思考之後又會覺得非常精準。許多人會對留學有一種天然的浪漫的想象，認為選擇留學代表着「追求自由」， 「國際化」，「開闊視野」， 「夢想中的學校」，這些內容當然存在。但是如果你接觸過大部分留學生後，你會發現更重要的原因非常現實：本國實在太難了！

英國人為什麼來中國學西醫？因為英國醫學院對本地學生的要求太高太難進；

中國人為什麼去英國讀碩士？因為國內高考和考研太卷，需要付出極大的努力才能取得不成正比的成果；

美國人為什麼去加勒比海學醫？因為美國本土醫學院錄取率低到離譜；

韓國學生為什麼去國外？因為韓國高考壓力極大，高考幾乎導致了社會級創傷。



就如同中國國內的「高考移民」（比如河北人為了讓小孩高考更輕鬆將戶籍遷至天津）一樣，留學的本質是換一條賽道，來到一個競爭沒那麼激烈pool繼續自己的學業。

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留學這件事 是時候開始「祛魅」了

在過去很多年，「留學」在中文網路裏一直有很強的濾鏡。尤其是在上一代人的觀念裏：只要能出國，就已經代表「優秀」。那個時代的訊息差太大了。

在過去，出國留學幾乎都是「公費出國」，拿着巨額獎學金去深耕學術，亦或者家境非常顯赫的家庭將自己的孩子送出去學習新知識。然而，隨着社會的不斷進步，社會上能夠出國留學的家庭越來越多，帶着「海歸」光環的人也越加魚龍混雜。

在網路沒有那麼發達的時候，大家不知道國外學校具體是什麼水平，也不了解不同國家的教育體系，於是：「海歸」三個字，本身就帶着光環。但隨着網路發展，越來越多人開始意識到國外大學之間的差距，其實大得離譜。

有人在藤校讀最頂尖的項目，也有人在某些「只要交錢就能上」的學校混學歷。甚至很多國家，本身已經把國際教育發展成產業。比如英國。

為什麼英國碩士越來越多一年制？因為國際生學費真的太賺錢了，很多英國大學的財政已經高度依賴國際生。於是你會發現一個很有意思的現象：一邊，英國人吐槽本國教育太難，另一邊，中國人把英國學歷當成「向上流動」。

這種祛魅，不只是中國人對外國學歷的祛魅，也是全世界互相之間的祛魅。英國人發現中國醫學教育也能學，中國人發現英國大學也在瘋狂擴招，美國人發現歐洲學費更便宜，歐洲人發現亞洲就業機會更多。流通的訊息讓大家開始意識到所謂教育高地，很多時候只是訊息差製造出來的想象。

真正的問題核心在於「優績主義」

但這篇文章真正想聊的，其實不是「留學水不水」，而是為什麼大家會如此執着於「必須贏」？優績主義體系下定義的標準：你的人生價值，取決於你的成績、學歷、學校和社會排名，甚至於取決於別人對你的看法。這些標準根深蒂固地紮根在大部分人的心中。所有人都在一個巨大排行榜裏互相比較，就如同高考將人的位置簡化成了一個具體的排名。

而「留學」也被捲入了這套邏輯中，很多人想從留學中獲得的，可能不是知識或者資源，而是在國內拿不到的「更體面的標籤」。

別讓學歷成為你唯一的價值來源

當然，逃出優績主義枷鎖並不證明學歷無用，學歷依然重要。真正重要的是去利用這份學歷背後代表的好的教育資源、好的平台，這些資源能夠帶來更多機會，也能夠讓一個人在更高的起點上接觸到不同的世界。

但真正危險的，是把學歷變成自己唯一的價值來源，有許多人到中年之後依舊會時常向別人吹噓自己的學歷以及考試能力，他們將學歷看的太重，以至於失去了對於自己其他特質的敏鋭捕捉。一旦被困在對「體面標籤」的追求裏，人就會被永遠困在比較裏：有人比你學校更好，有人比你排名更高，有人履歷更漂亮，也永遠有人擁有更「精英」的背景。如果一個人的自我價值完全建立在這些外部標籤之上，那麼焦慮就永遠不會結束。

很多時候，人們真正痛苦的，並不是自己過得不好，而是總覺得「別人比自己更成功」。可問題在於，人生從來都不是一個統一排行榜。學校能夠提供資源，卻無法定義一個人的全部，學歷能夠幫助你進入某些門檻，卻不能決定你最終會成為怎樣的人。

真正能夠長期支撐一個人的，往往是那些無法被量化的東西：持續學習的能力、面對失敗的韌性、與人相處的能力、對世界的理解，以及在不斷變化的環境中依然保持自我成長的能力。

所以，「留學祛魅」真正的意義，並不是否定留學本身，而是不要再把任何一條教育路徑神化。無論是在國內還是國外讀書，無論是名校還是普通學校，文憑都只是人生中的一部分，而不是衡量一個人價值的全部。

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