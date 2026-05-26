工人盜¥20萬元電纜　返工地助警方分析案情　CCTV前露破綻終落網

懸疑小說常有兇手重返作案現場的橋段，沒想到是真的。浙江溫州1名工地男工借其「內部身份」，入夜盜竊工地值逾20萬人民幣（約23萬港元）的電纜線，他事後大搖大擺重返作案現場向公安分析案情，並從中打探情況。由於工地空曠且未設閉路電視，警方只能調閱工地周邊的閉路電視，發現有可疑車輛，車主竟是此前協助查案的工人，車輛目的地更是該工人的老家。警察循線調查最終找回贓物與拘捕疑犯，他被捕後承認還曾在其他工地偷鋁合金，兩案涉案金額逾30萬人民幣（約35萬港元）。



浙江溫州1名工人盜竊工地值逾20萬人民幣的電纜。（《羊城晚報》圖片）

溫州工地失竊100多米電纜線 值逾20萬元

據《羊城晚報》報道，浙江溫州1名工人盜竊工地電纜，作案後竟重返案發現場「協助」警方查案。事發於4月24日晚，溫州當地派出所接到歐飛工地負責人報案稱，其工地被盜電纜線100多米，值逾20萬元。警察隨即趕往現場調查。

疑犯「影帝上身」分析案情協助警方辦案

夜色濃濃工地空曠，且未裝閉路電視，增加警員調查難度，此時1名自稱工地工人的男子熱心協助警察，滔滔不絕介紹工地情況，分析案情指「100多米必須要裝車走，車開進來，把電纜剪成1米2米裝車走」。由於男子「專業」得可疑，調查人員記下了其長相。

翌晨警方擴大搜查範圍，調閱周邊閉路電視，發現4月20日晚1輛可疑車輛在事發工地的1條掘頭路上停留了逾10分鐘。另一閉路電視錄下了失竊電纜線的模糊影子。

周邊閉路電視顯示4月20日晚1輛可疑車輛在被盜工地的1條「斷頭路」停留了十多分鐘。（《羊城晚報》圖片）

閉路電視錄下了失竊電纜線的模糊影子。（《羊城晚報》圖片）

周邊CCTV揭可疑車輛深夜停留工地 過高速路口增重1噸

警方鎖定車主身份，竟是當晚協助調查的熱心工人，他有盜竊前科，更令人驚訝的是，該車輛駛進高速路口時增重逾1噸，與失竊的100多米電纜線重量高度吻合，該車目的地更是疑犯的老家江蘇。警方循線追查，終尋回贓物及拘捕疑犯。

疑犯供認亦盜他處鋁合金 總涉案金額逾30萬

警方從疑犯手機找到可疑大額轉賬交易證據，他同時供認曾在其他工地盜竊了鋁合金，贓物值逾10萬人民幣。兩宗案件的總涉案金額逾30萬人民幣。