元氣壽司婦人跌筷子「用鞋底踩入枱底」　食客公審斥無家教惹爭議

正所謂「己所不欲勿施於人」，誰都不想使用曾被鞋子踩過的餐具吧！有在元氣壽司用餐的食客在社交平台公審，指目睹同場有食客的筷子掉下地下，但對方沒有拾起，反而試圖用鞋底將筷子推至餐桌下，看不過眼揶揄「唔知之後邊個客咁好彩可以用鞋底味筷子食壽司」。



有在元氣壽司用餐的客人被公審，指弄跌筷子在地上未有即時拾起，反而用鞋底將筷子推入枱底。（「threads＠immimiv3」圖片）

帖文引來網民兩派看法，有人批評相中食客行為無品，「而家啲人質素每況愈下」、「跌咗要執返係基本禮儀」。但有人覺得樓主公審舉動同樣不妥，「會唔會人哋唔知？」、「唔滿意咪行過去同人哋講，影相send上嚟圍爐取暖？」。



元氣壽司婦人跌筷子 目擊食客公審：用鞋底踩入枱底

該女食客在threads帳號發帖公審，指她在元氣壽司用餐時，發現同場有食客不慎將筷子掉在地上，但就不滿對方未有即時拾起，反而「選擇用鞋底踩返隻筷子入枱底」，故冷嘲熱諷稱「而家啲人真係好好家教」。

相中顯示，一行3人坐在元氣壽司卡座座位，戴鴨舌帽的女士使用揹帶抱着初生嬰兒，旁邊坐了1名女童，她們對面的婦人鞋底則腳踏1支黑色筷子，但均未見她們有人主動拾起筷子。樓主認為「食飯跌筷子落地下本身都好平常」，但介意婦人用鞋子將筷子推入枱底，認為此舉有欠衛生，所以已即時向店員反映，但就揶揄「唔知之後邊個客咁好彩可以用鞋底味筷子食壽司」。

唔知之後邊個客咁好彩可以用鞋底味筷子食壽司 目擊食客

短髮婦人鞋底踏住筷子，相中未見同桌有人主動拾起筷子。（「threads＠immimiv3」圖片）

網民批評婦人行為無品

帖文引來網民紛紛批評相中婦人，「而家啲人質素每況愈下」、「餐具唔應該喺地，跌咗落地任何人要馬上執起，呢個係基本禮儀」、「將心比已，你想食上手用腳踩過嘅餐具？」、「自問唔係樣樣做好，但你自己跌嘅應該執返好，唔想用手，枱面有紙巾」。有飲食業網民則大吐苦水，「做餐飲業就會知道呢個世界上好多呢啲仆X」、「食到成枱都係紙巾、食蛋糕跌蛋糕、食布甸又跌布甸，啲豉油Wasabi（山葵）成枱都係又得，俾啲細路踩櫈踩枱又得」、「所以你都唔知道前線人員，一夜晚掃地嗰陣，可以掃到幾十隻筷子出嚟」。



跌咗（餐具）要執返係基本禮儀 網民意見

樓主拍照公審同惹議

不過有留言覺得單憑樓主1張照片，未必是事實全部，「會唔會人哋唔知？」、「如果係佢整跌，而佢走之前無執我會認同無家教；但你呢張圖睇唔到係佢整跌定佢入座已經喺度，同離開嗰陣有冇見到執返」，認為樓主拍照公審對方行為亦不妥，「隨意影人小朋友公審人哋，閣下都真係好無家教」、「唔滿意咪行過去同人哋講，影相send上嚟圍爐取暖？」。

我覺得你影人相更加冇家教 網民意見

（threads＠immimiv3）