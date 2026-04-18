兩餸飯店設玻璃分隔餸菜　大叔探頭伸入窗口　網民震驚斥有欠衛生

食肆為保持食物衛生，特意裝設玻璃分隔食客，但竟形同虛設？網上近日流傳1張照片，顯示有兩餸飯店以玻璃窗分隔食客和食物，以確保食物衛生，但有大叔竟然將頭從玻璃窗窗口伸入，貌似查看裏頭看餸菜及點選。照片引來網民斥責大叔的舉動自私，「最怕呢啲人，口水、頭髮、皮屑都跌晒落去，其他人點食呀」、「間舖淨係做你一個人生意得啦」，亦有人不禁調侃「狗頭鍘侍候」、「咩叫探頭一看，我今日終於看到」。



有兩餸飯店裝設玻璃窗分隔食客和食物，但有大叔竟然將頭從玻璃窗窗口伸入，被批舉動有欠衛生。（「threads@yani__lam」圖片）

兩餸飯店裝設玻璃窗 分隔食客和食物保持衛生

相片最先被目擊者上傳至threads帳號「yani__lam」，相中可見現場是某間兩餸飯店門外，店舖本身裝設了玻璃窗，用作分隔食客和食物，中間留有窗口，估計是方便店員和客人溝通。店方亦在玻璃貼上「小心碰頭」字句標示，溫馨提醒食客要注意玻璃免被撞到，此舉亦能確保食物衛生。

大叔「伸頭入窗口」查看人餸菜 目擊者斥黐X線

不過，1名未有佩戴口罩的中年大叔上前點菜時，竟然直接將頭從玻璃窗窗口伸入，似是查看裏頭的食物，其上半身完全挨靠在玻璃上，樓主見狀不禁驚訝稱「clx（黐線），佢成個頭攝咗入去」。

網民批自私欠衛生：整污糟啲餸

照片被網民轉載至其他社交平台，不少聲音批評大叔行為極自私和有欠衛生，「人哋係衛生問題先至咁樣隔開，你就對個X頭入去」、「整塊板就係為咗擋住你呢啲無邊際感嘅人，點知你直情隊埋個頭落去」、「最怕呢啲人，口水、頭髮、皮屑都跌晒落去，其他人點食呀」、「好唔衛生，整污糟啲餸」、「見到都唔想食」、「間舖淨係做你一個人生意得啦」。

大叔被揶揄似「狗頭鍘侍候」

有留言則揶揄大叔，「狗頭鍘侍候」、「斷頭台」、「成隻動物園長頸鹿」、「佢個頭出唔返嚟就好笑」、「咩叫探頭一看，我今日終於看到」。

沙田同樣有食店客人，將頭伸入玻璃窗洞口和店員交談被公審。（threads圖片）

（threads@yani__lam）