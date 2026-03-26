日陪酒女偕牛郎男友運毒入境廣州被捕　網齊撐死刑　一人已被保釋

日媒最新報道，中國有2名日本人因持有毒品被當局拘留一事，最新得到確認。



據日中關係人士透露，今年1月2日，這兩人在中國廣東省廣州國際機場入境時，被海關以涉嫌持有毒品為由當場拘留。

今年1月2日，兩名日本人在中國廣東省廣州國際機場入境時，被海關以涉嫌持有毒品為由當場拘留。（YouTube@日テレNEWS）

1月2日，兩名日本人在廣州機場入境時被被海關以涉嫌持有毒品為由當場拘留：

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三天後，也就是1月5日，日本駐廣州總領事館接到通知，並與當事人進行了會面和應對。目前披露的訊息仍然有限，其中一人被認為是在東京都內從事餐飲行業的女性。兩人之中已有一人被保釋，另一人仍處於拘留狀態，但官方並未進一步說明被保釋者的具體身份。

很多人關心一個細節：那名女性是否已經被保釋。這個問題在現有訊息中其實沒有答案。不過，從現實操作來看，即便是「被保釋」，通常也更接近取保候審這一類措施，並不意味着可以恢復正常生活狀態。

一般會伴隨出境限制、行動範圍限制，甚至通訊也可能受到一定程度的約束。因此，一個人即便已經離開拘留狀態，也未必能夠像過去那樣自由更新社交媒體，這一點在很多跨國案件中都是類似的。也正是在這樣的訊息空白中，另一條更完整、也更具故事性的版本，開始在日本網絡上迅速擴散。

在官方消息出現之前，日本社交平台上已經廣泛流傳一則說法：一名來自六本木的知名陪酒女，在中國因涉毒被捕，甚至可能涉及毒品走私，面臨極為嚴厲的刑罰。這條消息在短時間內獲得了極高的關注度，截至3月21日，瀏覽量已經超過2400萬。

被指涉事的女性，被稱為「まりあんぬ」。按照網絡流傳的訊息，她曾在六本木俱樂部「JUNGLE TOKYO」工作，並且屬於店內人氣較高的陪酒女。

被稱為「まりあんぬ」的涉事女性（Instagram@maria____nunu）

更多まりあんぬ的相片：

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最初引發關注的，並不是所謂「涉毒」，而是她的突然消失。她最後一次更新社交平台是在2025年12月10日前後，此後長達三個月沒有任何動態，這與陪酒女這一職業通常高度依賴社交媒體維繫客戶關係的特點明顯不符。同時，也有網友注意到，她的名字已經從俱樂部公開的陪酒女名單中消失，這種時間點上的重合，讓原本零散的猜測逐漸指向同一個方向。

隨着討論的擴大，關於她的過往經歷，也被逐步拼接出來，形成了一條相對完整但尚未得到官方確認的敘述。

根據網絡流傳的訊息，她原本在日本網路公司CyberAgent工作，屬於典型的職場路徑。但後來因為一次偶然的陪酒女試工機會進入夜場行業，並迅速被這種環境吸引。

她辭去原本穩定的工作，投入數十萬甚至數百萬日元用於整形，包括隆胸、抽脂以及面部改造，隨後成功進入六本木的高端俱樂部，還曾登上電視節目，在短時間內積累了一定的知名度。

從外部來看，這是一種快速躍遷的路徑，但這種路徑本身也伴隨着風險。在陪酒行業中，與客人的關係往往並不會嚴格停留在服務與消費之間，她逐漸與客人發生更親密的關係，同時也沉迷於歌舞伎町的牛郎文化。根據流傳的說法，在與某位客人發生關係之後，她的精神狀態開始出現問題，隨後開始接觸毒品，並逐漸形成依賴。

事情在去年年底進一步發展。她與一名來自歌舞伎町的牛郎男友，以及另外兩名熟人，一同前往泰國參加跨年活動。網絡上的說法認為，這一行人在當地涉及將冰毒走私入境，並被警方拘留，隨後通過金錢手段得以脱身。之後幾人分散行動，她與男友先後前往中國。

「まりあんぬ」與友人在泰國時的相片。（網上相片）

而故事的終點，與前述官方訊息形成了高度重合。她被認為是在入境中國時，因隨身攜帶冰毒、可卡因、大麻等毒品，在廣州機場被當場拘留。

在中國，毒品相關犯罪的處罰一直以嚴厲著稱。根據日本大使館公開的訊息，過去已經有8名日本人因毒品案件被執行死刑。

至於那名女性目前的具體狀態，是否已經被保釋，是否仍在拘留之中，外界仍然無法得到更明確的訊息。但可以確定的是，一旦涉及毒品問題，尤其是在不同法律體系之間跨越邊界之後，事情的發展往往不會再按照個人原本的軌道繼續下去。

日本網友紛紛評論：

中國在打擊此類毒品問題上，不分國籍一律嚴懲，這一點我完全贊同。相比之下，日本的刑罰相對寬鬆，導致不少人會再次犯罪。如果能夠像中國這樣加大懲罰力度，或許可以在一定程度上減少再犯的情況。



中國這樣的應對方式非常出色。日本也應該學習，但已經完全落後了。日本的死刑犯由於執行次數沒有增加，投入了大量的稅金。如果刑罰已經確定的話，最遲也應在一個月左右內執行，以節省不必要的稅金。死刑犯的想法或打算都無關緊要。如果能夠立即執行，也會成為一種威懾力吧。正因為如此，日本不僅是外國人，連日本人的犯罪也沒有減少。



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