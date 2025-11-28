遊日注意｜2026年起外國遊客如做這件事　恐列入黑名單禁止再入境

日本政府將對外國遊客積欠醫療費問題收緊管制，正研擬將現行的欠費門檻從20萬日圓（約港幣1萬元）大幅調降至1萬日圓（約港幣500元）。自2026年度起，凡是在日本就醫後欠費達1萬日圓的外國人，恐怕被列入黑名單並禁止再次入境。



《日本經濟新聞》報導，部分外國旅客訪日期間因突發疾病或意外受傷就醫，卻拒絕支付醫療費用，自民黨外國人政策本部11月26日對此召開專案小組初次會議，政府在會中提出這項應對方案。

根據現行規定，目前厚生勞動省負責蒐集各醫療機構通報的欠費資料，將積欠20萬日圓以上的外籍人士建檔後與出入國管理局共享，作為入境審查依據。若當事人再度申請入境，日本當局可採拒絕入境等措施。

新政策不僅針對短期遊客，2027年度起也將擴大適用範圍至中長期居留的外國人。持有居留資格的外籍人士若積欠醫療費用，將無法延長居留期限，且離開日本後可能被拒絕再次入境，政府也正研議強制外國人入境前投保民間醫療險的可行性。

此外，稅費及社會保險費欠繳情形也將納入居留資格審核考量。根據厚生勞動省調查，外國人國民健康保險費繳納率僅63％，遠低於整體93％。首相高市早苗已指示相關部門，於2026年1月前完成基本方針制定。

