華人留學生返美遭盤查10小時撤簽證禁入境　6招教你自保安全通關

對於很多留學生來說，每次放假回國或者去第三國旅遊之後，再次入境美國是一件再普通不過的事情。護照、簽證、I20、海關問幾個問題，順利的話十幾分鐘就結束了。也正因為如此，大多數人對於入境這件事其實並沒有太多心理準備，甚至覺得只要身份合法、材料齊全，就不會有什麼問題。



但最近，一位中國留學生分享的親身經歷，卻讓不少人重新開始審視美國入境這件事。

#這位同學表示：

自己既沒有逾期停留，也沒有違法記錄，更不是第一次進入美國。然而，就是這樣一次看似普通的返美，卻最終演變成了一場持續十個小時的調查，不僅F1簽證被取消，還收到了五年不得入境美國的決定。

美國海關與邊境保護局檢查旅客行李。（Unsplash＠CDC）

一次普通入境 為何變成十小時調查

根據當事人的描述，今年五月，他從美國亞特蘭大出境前往英國旅遊，幾天之後，再次從同一個機場返回美國。

這名中國留學生在小紅書分享事情經過：

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原本只是一次普通旅行，卻在入境時發生了變化。

海關工作人員沒有給出明顯理由，直接將他帶入二次檢查區域（也就是大家熟知的「小黑屋」）。對於不少國際學生來說，二次檢查並不是陌生詞彙。隨機抽查、身份核實、補充詢問，都有可能進入這一程序，大多數情況下，只需要等待幾十分鐘甚至更短時間便能夠完成。

但這一次，事情並沒有那麼簡單。

都在查什麼？

據當事人介紹，工作人員首先檢查了他的行李，隨後開始查看隨身攜帶的兩部手機，並翻閲微信聊天記錄。在檢查過程中，對方找到了一年前他與國內本科導師的聊天記錄，其中涉及本科畢業論文以及論文使用的數據來源。

真正引起工作人員關注的，是數據的獲取方式。由於部分數據來自他本科期間赴美國一所公立大學交換學習時參與的項目，工作人員隨即詢問，他是否簽署過相關保密協議，也就是大家熟悉的NDA。

面對這個問題，當事人表示自己一時無法確認，只能回答記不清了，但自己使用數據經過導師允許。後來，他還專門聯繫相關學校確認，得到的回覆是自己並沒有簽署過相關保密協議。按理來說，這個問題似乎已經有了答案。

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然而，當事人表示，調查並沒有因此結束。隨後，對方圍繞論文、數據、科研經歷等內容進行了長時間詢問，並不斷要求他回答一些只有是或者否的問題。當他說自己記不清、不確定時，對方則堅持要求給出明確答案。

除了專業相關的問題之外，當事人還提到，整個詢問過程中，工作人員曾多次提及中國，並不斷強調中國與美國之間的關係，甚至多次使用你是中國人、中國來的等表述繼續追問。在他的描述中，對方整體情緒較為激動，而自己則始終保持配合，希望儘快結束調查。

整個過程持續了大約十個小時。

期間，當事人提出希望聯繫領事館，但他說自己的請求並沒有得到滿足。直到最終結果已經作出之後，他再次提出這一要求，依舊沒有成功。

最終，美國海關取消了他的F1學生簽證，並作出五年禁止入境美國的決定。同時，他隨身攜帶的兩部手機以及兩個隨身碟也被扣留，截至發帖時，對方尚未收到明確的歸還時間。

過去很多留學生都認為，只要沒有違法犯罪，手機裏的聊天記錄屬於個人隱私，不太可能成為重點檢查對象。但這起事件中，工作人員不僅查看了電子設備，還翻到了很久以前與導師之間的聊天記錄，並圍繞畢業論文和科研數據展開調查，這一點讓很多人感到意外。

輿論之下的焦慮與審視

帖子發出後，評論區立刻引發了激烈的討論。很多人看完後表示，最讓人感到不適和焦慮的並不是簽證被取消的結果，而是在整個長達十小時的過程中，那種無法掌控自身命運的無力感。電子設備被全面翻看，多年前的日常對話被逐字解讀，原本正常的學術交流被懷疑成違規獲取數據......

甚至有網友在評論區無奈地感慨，很想知道如果換作來中國的外國遊客，海關會不會也用同樣嚴苛且不近人情的方式進行對待。

有網友在評論區無奈地感慨，很想知道如果換作來中國的外國遊客，海關會不會也用同樣嚴苛且不近人情的方式進行對待。（小紅書）

不過，在一片焦慮聲中，也有不少人持有相對理性的謹慎態度。

這部分網友指出：

目前網絡上所有的訊息都源自當事人的單方面陳述。出於保護隱私或流程保密的原因，海關方面不可能公開具體的後台調查依據和完整的執法記錄。因此，這起事件背後是否還存在其他外界不得而知的細節，或者是系統裏觸發了某種特定的預警機制，大家無從考證。僅憑單方面的社交媒體貼文，確實很難百分之百地還原事件的全貌，大家在參考的同時也不必過度恐慌。



但同時，有小夥伴給一些敏感專業的留子一些思路，以防不必要的麻煩。

有小夥伴給一些敏感專業的留學生一些思路，以防不必要的麻煩。（小紅書）

隨着討論的深入，網上的聲音逐漸分成了兩種明顯的走向。

一種觀點傾向於將這視為小概率的極端個案。他們認為海關在入境處本身就擁有極高的裁量權和執法權限，依法檢查電子設備和展開深度詢問是他們的職能範圍。雖然這種被嚴厲盤問並遣返的概率落在個人頭上是百分之百的災難，但從整體宏觀的數據來看，每天依然有成千上萬的國際學生在正常往返，大家沒必要因為一個極端案例就草木皆兵，自己嚇自己。

而另一種聲音則道出了大家真正焦慮的本質，那就是入境規則的不確定性正在變得越來越強。

以前大家覺得只要拿到學校的錄取，按時註冊上課，不掛科不違紀，手裏的簽證就是一張絕對安全的通行證。可現在的現實卻提醒大家，除了這些擺在明面上的材料，你過去的科研背景，參與過的項目課題，甚至手機裏某一句無心的言論，都可能在入境那一刻被重新拿出來放在天平上稱量。這種缺乏明確邊界的審查標準，才是讓大家產生安全危機感的根本原因。

盲區之外的專業與防範

在這場討論中，還有一條關於專業背景的留言引發了大量的共鳴。很多人潛意識裏覺得，只有研究人工智能，半導體晶片，量子計算或者航空航天等尖端硬科技的理工科學生，才會成為海關重點關照的對象，文科或者商科專業天然處於安全區。

但事實可能並非如此。一位在讀博士在評論區特別提醒大家，如今在美國的高等教育體系中，人文社科的邊界正在發生巨大的改變。

一位在讀博士在評論區特別提醒大家，如今在美國的高等教育體系中，人文社科的邊界正在發生巨大的改變。（小紅書）

現在的傳媒學，傳播學，社會學甚至教育技術等專業，為了保證研究的科學性，都在大規模地引入統計學，計算科學以及大數據建模的方法。許多表面上看起來是純文科的項目，在實際分類裏早已被劃歸到了STEM的範疇。

這意味着，即使你的專業名字聽起來和高科技毫無關聯，但只要你的日常作業，畢業論文或者參與的導師課題涉及到了大規模數據分析，在海關的系統和刻板印象裏，你所承擔的學術審查風險其實和理工科學生並沒有本質的區別。

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遠行前的安全通關指南

面對這種充滿不確定性的外部環境，比起盲目焦慮，提前做好自我保護的準備顯然更加務實。結合許多過來人的血淚教訓以及實際摸索出的海關應對經驗，在每次出發前，大家不妨把以下幾點納入行李清單之外的必備功課：

1. 在入境前務必徹底清理電子設備

這包括手機、電腦以及平板裏的本地聊天記錄和社交媒體賬號。哪怕你覺得自己行得正坐得端，沒有任何可以被指摘的地方，也建議儘量保持設備的清爽。很多時候，海關人員對於中文語境下的學術玩笑、日常吐槽或者敏感詞彙存在理解偏差，多一事不如少一事，避免把決定權交到別人的主觀臆斷手裏。



2. 如果你有在美國參與科研項目的經歷，請妥善保存所有曾經簽過字的文件

這其中包括保密協議（NDA）、項目知情同意書、導師的許可證明以及相關的聊天記錄明細。當海關突然拋出關於數據來源和保密合規的問題時，模糊的記憶往往會讓自己陷入被動，而一份隨時可以調取的紙質或電子版書面證明，是自證清白最有力的武器。



3. 在航線和入境機場的選擇上也可以多做一些功課

根據不少留學生的公開分享和記錄，部分機場的抽查率和遣返率在概率上相對偏高，比如洛杉磯（LAX）、西雅圖（SEA）、休斯敦（HOU）以及最近發生風波的亞特蘭大（ATL）。

如果條件允許，在購買機票時可以儘量避開這些風評較為嚴格的關口，挑選一個相對温和的口岸入境。



4. 入境的航班時間也有微妙的講究

不少經歷過二次檢查的同學發現，半夜或凌晨入境的審核整體上可能比白天要安全一些。人在深夜容易疲憊，海關的執法人員也不例外。當時間越晚、積壓的旅客越多時，小黑屋裏的官員在處理非原則性問題時，往往會顯得相對敷衍，有時候甚至還沒等仔細盤問就擺手放行了。當然，這屬於經驗主義的概率問題，不能當作絕對的擋箭牌。



5. 嚴格檢查隨身攜帶的行李物品

除了大家熟知的違禁品和食品之外，行李裏千萬不要攜帶任何生物樣品、科研試劑或類似的科研材料標本。這類物品極易觸發海關關於生物安全或學術竊取的敏感神經，一旦被查出，解釋的成本極高，極易直接導致簽證被註銷。



6. 如果拿到了長期簽證，入境之後如無必要，儘量減少頻繁的短途出入境

哪怕你手握五年有效簽證，且出境時間極短、目的地也不是中國，也千萬不要抱有僥倖心理。海關每一次重新審視你的入境資格時，都視同一次全新的審核，減少在關口暴露的頻率，就是對自己學業和身份最穩妥的保護。



以前留學群裏討論最多的總是怎麼選課容易拿高分，哪家公司的實習給的機會多，或者畢業後怎麼順利抽中工作簽證。而現在，越來越多的務實指南開始變成出發前的必備功課。

大家開始認真研究哪些學術證明最好隨身攜帶以備查驗，如何清空電子設備裏可能引發誤會的過期訊息，以及如果真的不幸被請進小黑屋，應該如何保持冷靜，在合理合法的範圍內保護自己的權益。這些曾經被視為天方夜譚的極端假設，正在變成每個人出行前都需要了然於胸的自我保護常識。

當然，我們必須保持客觀和清醒。上述這些討論和案例大多來自於網絡流傳以及個體的經驗分享，每個人的具體情況千差萬別，不能把不同的背景生搬硬套地混為一談，更沒必要因此得出某個特定專業就一定無法入境的極端結論。對於絕大多數把心思放在學業上的同學來說，只要嚴格遵守當地法律，不觸碰紅線，留學之路依然是平穩的。

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