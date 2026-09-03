洗碗工月薪4.4萬元？「天價」招聘照瘋傳　網民留意1細節：無咁筍

天價招聘洗碗工？本港網絡日前瘋傳照片，顯示有餐廳以月薪逾4萬招聘洗碗工，引來部份網民表示羨慕，「讀咩書，辛苦啲洗碗算」，但有人覺得「無咁大隻蛤乸隨街跳」，「唔係咁易做」、「可能係由開店做到關店」、「勞損工作無人做得長，你預一半攞嚟畀醫生（錢）」。



有餐廳以月薪逾4萬元聘請洗碗工，相關告示瘋傳引來網民羨慕，「讀咩書，辛苦啲洗碗算」。（《人間有情》劇照）

而有「心水清」的網民就表示，以上價錢並非單一員工月薪，而是「判頭價」，即是外判洗碗部門，「承包，預咗你要請兩三個人幫手」、「如果你2個人搞得掂，每人22,000；如果4個人先搞得掂，每人只得11,000」、「放假要自己畀錢搵替工」。



有餐廳貼出招聘告示，開價4.4萬元月薪招聘洗碗工。（「threads＠_iris.lam_」圖片）

餐廳開價逾4萬招聘洗碗工！

該網民在threads帳號貼出照片，表示「喺香港，洗碗先係唯一出路？」相中可見，有食肆貼出招聘告示，開價4.4萬元月薪外判聘請洗碗工，並留下聯絡電話，歡迎有意者聯絡。

洗碗好過讀書？ 網民指天價月薪極辛酸：唔係咁易做

照片引發網民熱議，不少人都被告示的月薪吸引，「大學生情何以堪」、「讀咩書，辛苦啲洗碗算」、「突然間好想洗碗」，但有人覺得「天價」背後或極度辛酸，「邊會有咁高人工」、「可能係由開店做到關店」、「開門你就要工作，一個月不休息」、「你自己一個人洗晒成間所有碗，一日都洗唔掂」、「唔係人人都玩得起，不停洗洗到甩皮兼懷疑人生」、「勞損工作無人做得長，你預一半攞嚟畀醫生（錢）」、「真係驚冇命享」。

呢啲錢唔易賺，返足一個月腰都斷 網民意見

有網民指告示顯示為「判頭價」，即外判洗碗部門，「預咗你要請兩三個人幫手」。（AI生成圖片）

留意招聘告示為外判價！ 非單一員工月薪

不過有網民指出以上月薪實為「判頭價」，並非單人月薪，「4萬幾係（判頭價），一定兩人做，冇老強（強積金）」、「承包，預咗你要請兩三個人幫手」、「唔係一個人44,000，而係外判整個洗碗部畀人包嚟做，如果你2個人搞得掂，每人22,000；如果4個人先搞得掂，每人只得11,000」、「$44000/月應該係全包（餐廳開幾點收幾點），包埋例假、大假、勞工價，放假要自己畀錢搵替工」、「想一個人食晒4皮要變八爪魚」。

（threads＠_iris.lam_）