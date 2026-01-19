月薪$17K！00後年輕人上班2天嫌辛苦辭職　食肆女經理公審惹熱議

餐飲業工作一向辛苦，未必每個人都可以堅持下去。本港有食肆的90後女經理在網上發文表示，以月薪1.7萬元新聘請1名00後員工，對方工作2天期間只是出餐、收碟和做樓面工作，但卻稱感到辛苦而辭職。女經理在網上詢問「其實啲00後係做乜X？」、「辛苦啲乜嘢？」。



帖文引來大量網民熱議，不少人認為月薪1.7萬元的工作並筍工，「保安返9個鐘都有1.8萬蚊起，有得坐有得玩手機，好過對你呢啲X老細」、「1.7萬蚊人工好高？」、「唔做咪唔做囉，使唔使寫悔過書搵屋企人簽埋名經你批准先辭職？」。不過亦有人認為年輕人「嬌生慣養」、「你睇佢要似捱咩」、「希望全部怕辛苦嘅，都可以跟屋企人返工，或者屋企人開間公司畀你哋」。



女經理指00後員工工作2天期間只是出餐、收碟和做樓面工作，卻因感到辛苦而辭職。（《行運一條龍》截圖）

00後返工2天感辛苦辭職

樓主在threads表示，餐飲公司出月薪1.7萬元請人，該名00後員工有餐飲經驗，卻只是工作了2天，工作範圍包括「出餐收碟做樓面」，之後形容工作辛苦辭職離開，樓主爆粗地質疑「其實啲00後係做乜X？」。

女經理︰請問辛苦啲乜嘢？

樓主亦在留言補充，對方工作2天，「我都冇同佢講過嘢」，一眾下屬「都幾用心去教佢 ，冇X過」，完全沒有說教，午膳時間過後就是下午茶時段，「個下午茶同落場冇分別，夜晚又唔係有生意，請問辛苦啲乜嘢？我真係好想知」。樓主更指「嗰個00後又話有屋企住，唔使交租唔使買樓嘅，又話唔使返工都有錢」，她亦上載其他食肆職員工月薪，都未必高達月薪1.7萬元，揶揄「睇嚟真係要17萬先請得起你哋」。

女經理在網上詢問「其實啲00後係做乜X？」、「辛苦啲乜嘢？」。（《行運一條龍》截圖）

網民熱議各有意見

許多網民留言指「辛苦唔做有咩問題？」、「唔可以覺得辛苦？唔啱做唔走得？唔啱做都勉強做，累街坊好啲？」、「覺得辛苦，勞力人工唔對等，唔做有咩問題？」、「又揾藉口請外勞呀」。亦有網民覺得「屋企唔等佢開飯嘛」、「佢地無壓力，唔使供樓，你好適應𠵱代人，過多幾年你要請10後重仲難搞」。

