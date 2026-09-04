有片│女生坐關愛座被老婦猛撞罵「爸媽死了沒人教」　神應對獲讚

「關愛座（優先座／博愛座）」讓座爭議不分地域。台灣公車（巴士）近日發生震驚當地社會的「關愛座」讓座糾紛，1名女學生因生理期身體不適坐在關愛座休息，詎料有老婦上車發現丈夫沒有座位，於是不斷辱罵這名坐在旁邊沒有讓座的女學生，包括「爸媽死掉了沒人教她」、「人不要臉天下無敵」等。有男乘客看不過眼反嗆老婦，老婦隨即與乘客罵戰，最終要報警處理，然而警察到場把老婦帶下車時，老婦還故意用身體撞女學生。女學則不發一語，拿起手機錄影自保，直至回家才忍不住哭泣。



影片曝光後惹起當地社會公憤，女學生父親發聲明批評老婦是「為老不尊的下流老人」，已正式控告對方「妨害名譽」與「公然侮辱」，並感謝其他乘客與警察幫忙。台中市警五分局證實已接獲報案，將依法通知老婦調查。



事件引起網民熱議，紛紛支持父親提告，「支持提告，嘴太毒要付出代價的，這種人就是欠教育」、「真的是倚老賣老」。也有網民讚女學生處事冷靜，「小女孩也超厲害的，遇到事情還能很冷靜」。



台灣公車（巴士）近日發生震驚當地社會的「關愛座」讓座糾紛。（影片截圖）

綜合台灣媒體報道，事發8月31日下午5時許，1名女學生乘搭台中客運15號公車回家，因身體不舒服，坐在關愛座休息。隨後1名62歲楊姓老婦與丈夫在科技大學站上車，發現車內人多、年老丈夫沒有座位，便開始抱怨車上太多學生導致沒有座位，「都是學生，這些學生都不走路喔，每個都搭公車，害我們沒有位子坐！」；見坐在旁邊關愛座的女學生沒有主動讓座，老婦更全程一直辱罵。

【影片直擊】女學生M痛坐關愛座 被老婦猛撞罵「爸媽死了沒人教」

從網絡曝光事發影片看到，坐在座位的老婦不斷碎碎念，包括「七月份遇到鬼」、「人不要臉天下無敵」、「爸媽死掉了沒人教她」、「沒有家教、沒有教養」，言語相當惡毒。

坐在座位的老婦不斷碎碎念，包括「七月份遇到鬼」、「人不要臉天下無敵」、「爸媽死掉了沒人教她」、「沒有家教、沒有教養」，言語相當惡毒。（影片截圖）

老婦又一直舉機拍攝旁邊女學生。（影片截圖）

老婦不斷碎碎念，包括「七月份遇到鬼」、「人不要臉天下無敵」、「爸媽死掉了沒人教她」、「沒有家教、沒有教養」，言語相當惡毒。影片截圖）

男乘客挺身相助 老婦被警察帶下車 女學生不發一語舉手機錄影自保

有男乘客看不過眼挺身而出，反嗆老婦「剛剛誰說什麼誰家爸媽死了？誰在罵？」，老婦還反駁「我跟我先生說，我朋友家爸爸死掉了」，並一直拍攝旁邊女學生。老婦與乘客罵戰，最終報警處理，惟老婦被警察帶下車時，竟還故意用身體撞擊女學生。而據報道，女學生全程不發一語，只拿起手機錄影自保，回家後才忍不住委屈哭泣。

老婦被警察帶下車時，竟還故意用身體撞擊女學生。（影片截圖）

警察把老婦帶下車。（影片截圖）

老婦還在與警察爭論。（影片截圖）

網民批老婦離譜：倚老賣老只會欺負小女孩 讚女學生做得好

事件引起當地社會公憤，紛紛指摘老婦離譜，又讚女學生處理方法：

「這老人真的是倚老賣老耶，是覺得年紀大就佔優勢嗎？只會欺負年輕小女孩」



「博愛座本意是老弱婦孺優先，但是很多『人』把博愛座當成老人專屬座」



「話說小女孩也超厲害的，遇到事情還能很冷靜」。



女學生父親正式控告老婦「妨害名譽」與「公然侮辱」。（影片截圖）

事隔一天，女學生父親於社交平台Threads發聲明，已正式控告老婦「妨害名譽」與「公然侮辱」。他強調，「愛心座不是博愛座，台灣是一個多元的社會，應該多點包容，互相尊重，也拒絕身體或是語言暴力，老人應該是一個讓人，有溫度的長者，而不是一個為老不尊的下流老人」，並感謝熱心乘客和警察幫忙。

網民都支持女學生父親提告決定：

「支持提告，請幫大家告訴妹妹，她很棒，不是她的問題，放寬心，大家都支持她」



「爸爸保護女兒很讚」



「支持提告，嘴太毒要付出代價的，這種人就是欠教育」



「關愛座（優先座／博愛座）」讓座爭議不分地域。（資料圖片）

台灣「誹謗罪」和「公然侮辱罪」可判監禁

「妨害名譽」在台灣主要分為「誹謗罪」和「公然侮辱罪」，可被判處有期徒刑或拘役。根據台灣《刑法》第27章「妨害名譽及信用罪」，「公然侮辱人者，處拘役或九千元（新台幣，約2,200港元）以下罰金」。而「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處1年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元（新台幣，約3,700港元）以下罰金」。