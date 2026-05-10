【港鐵／關愛座／優先座】後生女不能坐港鐵關愛座？本港社交平台Threads瘋傳影片，有女生乘坐港鐵車廂關愛座時，旁邊的老婦拉扯女生頭髮狂搖並連環踩腳，似想趕走女生，旁邊女乘客勸止亦不果。不過女生未有動氣還擊，一言不發冷靜應對，收好自己物品。



影片震驚網民，紛紛批評老婦離譜，「優先座唔代表後生唔坐得！」、「慣犯嚟，已經唔止1次」、「報警啦！普通襲擊罪」，又大讚女生冷靜應對「做得好」，「個女仔好冷靜，必成大器」、「女仔做得好，唔妥協，唔退讓，但是不還擊，避免發展到對打的局面」。



有女生乘坐港鐵車廂關愛座時，被旁邊的老婦拉扯頭髮狂搖並連環踩腳。（Threads@ba_azusa）

「真心無言。」有網民於5月9日在Threads發布影片及相片，顯示港鐵車廂關愛座有女生被老婦不斷攻擊。

港鐵後生女坐關愛座 被阿婆扯髮狂踩腳

影片長16秒，見到女生坐在近車門位置的關愛座，坐在旁邊的老婦緊緊拉着女生頭髮大力搖動，頭部幾乎撞到欄杆，右腳則踩在女生左腳約小腿位置。坐在老婦另一邊的女乘客想勸止老婦「鬆手啊，而家霸位唔畀人哋坐咩」，但不成功。

坐在近車門位置關愛座的女生，被坐在旁邊的老婦拉扯頭髮大力搖動，頭部幾乎撞到欄杆。（Threads@ba_azusa）

坐在近車門位置關愛座的女生，被坐在旁邊的老婦拉扯頭髮大力搖動，頭部幾乎撞到欄杆。（Threads@ba_azusa）

坐在近車門位置關愛座的女生，被坐在旁邊的老婦拉扯頭髮大力搖動，頭部幾乎撞到欄杆。（Threads@ba_azusa）

女生冷靜應對不還手 還以德報怨

老婦之後變本加厲，邊扯髮邊大力踩女生大腿用力往外推。然而女生始終未有動氣還手，一言不發冷靜應對，收拾好自己物品。

影片最後老婦鬆手沒再扯頭髮，惟仍腳踩女生小腿，不過女生「以德報怨」，見到老婦袋中物品掉落，想伸手幫忙執拾。

女生「以德報怨」，見到老婦袋中物品掉落，想伸手幫忙執拾。（Threads@ba_azusa）

女生始終未有動氣還手，一言不發冷靜應對，收拾好自己物品。（Threads@ba_azusa）

網民批老婦離譜 讚女生做得好：必成大器

網民看過影片紛紛批評老婦離譜，「優先座唔代表後生唔坐得！」、「已經係打人拉得」、「有晒片，報警啦！普通襲擊罪」、「真係好離譜，呢個世界乜人都有」。亦有網民稱該老婦是「慣犯」，「慣犯嚟，已經唔止1次」、「我荃灣線遇過佢， 佢又係咁嘅，1個人佔據2個優先座。當時我帶住個2歲小朋友，同佢講想坐，佢唔肯拎走個袋。坐對面排就有幾個男士主動企起身畀個位我坐，我同小朋友就一齊坐」。

也有網民讚女生冷靜應對「做得好」，「個女仔好冷靜，必成大器」、「女仔做得好，唔妥協，唔退讓，但是不還擊，避免發展到對打的局面，令人誤會，自己理虧」。但有網民提醒女生遇事要出聲，「好彩無推到妹妹個頭喺塊玻璃度，其實妹妹至少要大叫佢唔好再推佢，呢啲人就係蝦你唔出聲」。

港鐵關愛座常惹爭議。（資料圖片）

普通襲擊可監禁

根據《港鐵附例》第28H(A)條，不得鬧事、行為不檢、行為不雅或作出使人反感行為，違者最高可罰款5,000元。

另外，打人可能涉及普通襲擊等罪行。根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》第40條，任何人因普通襲擊而被定罪，即屬犯可循簡易或公訴程序審訊罪行，可處監禁1年；根據《侵害人身罪條例》第39條，任何人因襲擊他人致造成身體傷害而被定罪，即屬犯可循公訴程序審訊罪行，可處監禁3年。

（Threads@ba_azusa）