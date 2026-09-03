公屋1人單位「凹字奇則」內部曝光！奇特大廳鐵窗　網民:衰過劏房

【公屋／公屋輪候／公屋設計／公屋奇則】常說「得公屋者得天下」，但獲派公屋也未必人人如意。本港Facebook群組「公屋討論區」瘋傳一段公屋「凹」字形奇則1人單位影片，奇形狹窄大廳連接如同走廊的L形長條通道，盡頭只有一扇鐵窗。上載影片者證實是天水圍天耀邨Y3型公屋，感嘆：「咁嘅形點擺嘢？」



公屋「凹」字奇則震驚網民，有人批評設計差，「仲衰過劏房（現稱簡樸房）喎！」、「真係好想知道係咩人，設計出咁嘅形狀嘅公屋」、「放張床都冇晒位，衣櫃，電視點放？」。不過也有網民認為有公屋住已是好事，「你唔想要就繼續等啦，後面仲有大把人想要」、「身在福中不知福」。



天水圍公屋「凹」字形奇則引起關注。（Google Maps）

這個公屋單位間隔備受關注。有網民於Facebook群組「公屋討論區」發布公屋單位內部影片，顯示奇特的「凹」字形公屋單位間隔，疑惑：「咁嘅形點擺嘢？」

天水圍公屋「凹」字形奇則引起關注。（Facebook群組「公屋討論區」）

【影片直擊】天水圍公屋「凹」字奇則！狹窄長條通道只有一扇鐵窗

從影片看到，單位屬於未經裝修狀態，從大門直入即看到一個長方形大廳，大廳右側轉角位連接住廁所及廚房，左側則連接住一條狹窄疑似走廊的長條通道，通道盡頭有一扇鐵窗，估計作睡床空間之用。「通道」、「大廳」、「廁所」及「廚房」位置，形成了像是「凹」字的佈局。

大門直入即看到一個長方形大廳。(Facebook群組「公屋討論區」)

大門直入即看到一個長方形大廳。(Facebook群組「公屋討論區」)

大門直入即看到一個長方形大廳。(Facebook群組「公屋討論區」)

網民爭議：設計差衰過劏房 VS 身在福中不知福

網民對公屋「凹」字奇則感到震撼，有人批評設計奇怪：

「咁奇特嘅，成個凹字格局」



「未見過咁差嘅設計！」



「仲衰過劏房喎。劏房都四四方方！而且公屋都係住一世！劏房唔啱可以搬！」



「起屋有冇諗過點住呀？」



「晚晚都在預演瞓棺材」



「廁所咁細，同埋窗口嗰度有條空隙，實用面積細咗」



「真係好想知道係咩人，設計出咁嘅形狀嘅公屋」



「同劏房一樣，放張床都冇晒位，衣櫃，電視點放？」



但也有網民認為有公屋住已是好事，不應「身在福中不知福」：

「一人，唔使共用廁所，收貨了」



「你唔想要就繼續等啦，後面仲有大把人想要」



「一個人住，仲想有咩要求？有落地方落腳都偷笑」



「自己去買啦？想買點大都行」



「公屋是改善香港巿民生活質素，不是要豪華設計」



「幾百蚊租金點解唔住？嫌三嫌四，幾百蚊想租幾千呎」



「係堅會住，你畀我我即住，身在福中不知福，我哋租都幾千住個（單位）細到咩咁」

