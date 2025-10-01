阿婆暴打逼讓關愛座！遭穿裙男一腳踢飛片瘋傳　後續1句震撼全網

【讓座爭議／關愛座／博愛座】年輕人不可以坐博愛座（關愛座／優先座）？台灣網絡瘋傳影片，指台灣捷運有1名阿婆要求坐在關愛座、穿裙子的年輕人讓座，並用袋擊打對方，但年輕人不甘受辱，一腳把阿婆踢到對面座位。阿婆這時才發現原來這名「女子」實則是「男生」，並留下震撼1句後離開畫面。



影片引起網民熱議，紛紛批評阿婆離譜，「博愛座本來就沒有說只給老弱婦孺 是給有需要的人」、「個人覺得最靠北的點是老人得知對方是男生後就走了，也就是說這不是單純針對年輕人，而是針對年輕女生」、「所以如果是女生就可以這樣欺負？」、「博愛座可以廢掉了，真的」。不過亦有人認為即使阿婆有錯，也不應動手，免生意外，「以暴制暴真有比較好嗎，如果撞一個跌一個怎麼了，後果不堪設想」。



台灣網絡瘋傳影片，指台灣捷運有1名阿婆要求坐在關愛座、穿裙子的「女子」讓座，並用袋擊打「女子」，「女子」不甘受辱，一腳把阿婆踢到對面座位。（Threads@queen7_910）

綜合台灣媒體報道，事發9月29日（星期一）下午4時許，信義安和站往淡水方向台北捷運列車上，1名阿婆想坐關愛座，於是要求座位上的年輕人讓座，對方不讓，阿婆便用手上的袋子攻擊，觸發事件。

阿婆逼關愛座「女子」讓座 遭一腳踢飛

網上流傳影片長約1分鐘，只見捷運當時還有很多空位，但阿婆堅持坐在博愛座、穿裙子的「女子」讓座，並揮動手袋擊打「女子」膝蓋，傳出「啪」聲巨響。被重擊後，「女子」拜託旁邊的人拿着其手上的袋子，隨後怒目凝視阿婆，阿婆再揮袋擊打，「女子」即時伸腳擋開阿婆的袋，並站起來一腳大力踢在阿婆另1邊的袋上，阿婆失平衡跌坐後方座位上，一臉愕然。

捷運當時還有很多空位，但阿婆堅持要坐在博愛座、穿裙子的「女子」讓座，並揮動手袋擊打「女子」膝蓋。（Threads@queen7_910）

被重擊後，「女子」怒目凝視阿婆。（Threads@queen7_910）

阿婆再揮袋擊打，「女子」即時伸腳擋開阿婆的袋，並站起來一腳大力踢在阿婆另1邊身體的袋上，阿婆失平衡跌坐後方座位上。（Threads@queen7_910）

後續震驚全網

阿婆回身站起後，繼續責罵「女子」，「女子」則表示「再來1次」、「You can try one more time」。這時有阿伯上前勸架，阿婆驚訝表示「原來他是男的啦」，又向阿伯投訴對方問題，男子則反駁「那你可以自己開車啊，為什麼你要……可以掛東西，我就是要坐這裏啊！」。

阿伯勸阿婆先坐下，惟阿婆留下1句「我現在才知道他是很可怕的人」後就離開畫面。影片至此結束。

阿伯勸阿婆先坐下，惟阿婆留下1句「我現在才知道他是很可怕的人」後就離開畫面。（Threads@queen7_910）

網民批阿婆離譜：女生就可以這樣欺負？

事件引起網民熱議，紛紛批評阿婆離譜，「單論影片，老婦人先拿手上的物品挑釁，拿去撞坐着的人，博愛座本來就沒有說只給老弱婦孺 是給有需要的人」、「個人覺得最靠北的點是老人得知對方是男生後就走了，也就是說這不是單純針對年輕人，而是針對年輕女生」、「所以如果是女生就可以這樣欺負？」、「阿姨真的不要鬧了，博愛座可以廢掉了，真的」。亦有網民認出這名阿婆是「捷運上罵人常客」，「我也遇過這個阿姨！當時懷孕30幾周坐博愛座，這位阿姨拿雨傘敲我的膝蓋，說她東西很多很重⋯⋯（示意要我讓位），博愛座真的可以廢掉」。

不過也有網民認為即使阿婆有錯，也不應動手，「就算是老女人的錯，直接這樣踢長者也太沒家教了吧」、「老人有問題，先動手也不對，但以牙還牙、以暴制暴真有比較好嗎？該慶幸那位老人沒事，如果撞一個跌一個怎麼了，後果不堪設想」。

事件引起網民熱議，紛紛批評阿婆離譜。（Threads@queen7_910）

北捷：車上仍有許多座位毋須爭執

北捷事後表示，站長接獲通報後立刻上車處理，強調「優先席（關愛座）」是依照身心障礙者權益保障法設置，提供給有需要旅客使用，且當時車上仍有許多座位，實在不需要因座位爭執，提醒民眾搭車時要心平氣和，避免發生糾紛。