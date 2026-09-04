華航女客飛前求升商務艙未果　大哭咆哮稱患恐慌症　致延誤2小時

1場突如其來的機艙鬧劇，令客機無辜延誤2小時！中華航空一班由台灣桃園飛往廣州的客機準備起飛之際，1名女乘客強烈要求從經濟艙升級至商務艙，並表示可以自費，不但大聲哭叫，聲稱恐慌症發作需要醫療協助，令客艙秩序大亂。機組人員經多番安撫及評估後，為確保飛行安全決定將其請離客機。然而，該名女乘客在離開時仍舉起手機拍攝，並大聲指控航空公司「華航趕人呀，中華航空趕人」，最終導致航班需重新安檢，航班延誤約2小時，過百名同機乘客的行程大受影響。



1名坐在經濟艙的女乘客突然發難，向機艙服務員提出希望自費升級至商務艙。（AI生成圖片）

飛機滑行之際 經濟艙女客突求「升艙」

綜合媒體報道，事發於8月31日下午約2時10分，華航CI521班機原定由台灣桃園國際機場起飛前往廣州白雲機場，全機旅客已完成登機，飛機亦已準備滑行。然而，1名經濟艙女乘客突然發難，向機艙服務員提出希望自費升級至商務艙。

機組人員隨即上前了解，並解釋客位升級須由地勤處理，機上人員無法直接安排，但可協助她改坐逃生門旁較寬敞的座位，並多次確認其狀況，其時機艙門遂按程序關閉。

女乘客不斷在機艙內大吼，反控是「中華航空趕她下飛機」，並沿途舉起手機錄影。（AI生成圖片）

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自稱患恐慌症 升艙不成情緒失控大聲咆哮

然而，在溝通過程中，得知不能升艙的女乘客情緒愈發激動，她不斷向機組人員強調自己患有恐慌症，身上備有相關藥物，並要求聯絡醫護人員登機評估其狀況。女乘客在機艙內大聲哭叫，儘管空服員盡力安撫，但其失控舉動嚴重干擾其他乘客。

經過機組人員綜合考量，座艙長認定該名女乘客的情緒會影響飛行安全，決定退載，請她離開客機。在下機過程中，女乘客仍不斷在機艙內大吼，反控是「中華航空趕她下飛機」，並沿途舉起手機錄影。

女乘客不僅在機艙內大聲哭叫，更突然揚言要下機，要求華航退款。（AI生成圖片）

航班最終延誤2小時

由於發生突發退載事件，地勤人員必須按航空安全程序，重新處理該女子的寄艙行李並進行全機安檢。最終，原定下午2時10分起飛的航班，延至下午4時12分才離開桃園機場，整整延誤約2小時。

（綜合）

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