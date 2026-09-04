男童機場登機閘口旁打網球！家長抖音貼片「純粹論」捱轟：無家教

機場禁區變身網球場？本港網絡近日瘋傳影片，顯示有男童在香港國際機場禁區範圍、近登機閘口旁邊打網球，有國泰地勤職員當時正為旅客辦理登機，她見狀於是提醒對方行為危險，「不要在那邊玩了」，男童之後亦停止動作。



有男童在香港國際機場的禁區、近登機閘口旁邊打網球。（「threads＠anthony_wong」影片截圖）

有男童在香港國際機場的禁區、近登機閘口旁邊打網球。（「threads＠anthony_wong」影片截圖）

片段曝光引來網民批評男童家長失職，「唔係個細路問題，明顯係家長唔識教，令佢有個錯覺喺邊度都可以隨心所欲咁玩」、「果然識生唔識教嘅父母多的是」，另有留言擔心會誤傷其他乘客，「打到人彈到人邊個負責任？」。



男童機場登機閘口旁打網球

相關片段最先被人上傳至抖音帳號，拍片者疑為男童家長，還表示「喜歡網球的人就是這麼純粹」、「想打哪裏都可以打」，言語間似乎對於男童在機場打網球表示相當欣賞。不過片段被本地網民轉載至threads帳號，揶揄稱「支持全民運動，香港機場變埋網球場」、「再開多幾個匹克球場」。

喜歡網球的人就是這麼純粹、想打哪裏都可以打 疑男童家長

片段最先被上傳至抖音帳號，拍片者疑為男童家長，並表示「想打哪裏都可以打」。（threads截圖）

國泰地勤人員稱危險：弟弟不要在這邊玩了

片段長約18秒，可見現場為香港國際機場的禁區範圍內，1名目測年約10歲的男童手持網球球拍，多次將網球打向牆身，連續擊球9次，而他打球的姿勢的確「有板有眼」。但其時旁邊的登機閘口正開放讓旅客前往登機，因此引來部份乘客側目，有正在安排旅客登機的國泰女地勤人員發現男童打網球，上前以普通話提醒對方「弟弟不要在這邊玩了，危險」，男童聞言似乎即時停止動作。

男童手持網球球拍，多次將網球打向牆身，連續擊球9次。（「threads＠anthony_wong」影片截圖）

男童手持網球球拍，多次將網球打向牆身，連續擊球9次。（「threads＠anthony_wong」影片截圖）

男童手持網球球拍，多次將網球打向牆身，連續擊球9次。（「threads＠anthony_wong」影片截圖）

男童手持網球球拍，多次將網球打向牆身，連續擊球9次。（「threads＠anthony_wong」影片截圖）

而旁邊登機閘口正開放讓旅客前往登機。（「threads＠anthony_wong」影片截圖）

有安排旅客登機的國泰地勤人員發現男童打網球，以普通話提醒對方「弟弟不要在這邊玩了」。（「threads＠anthony_wong」影片截圖）

有安排旅客登機的國泰地勤人員發現男童打網球，以普通話提醒對方「弟弟不要在這邊玩了」。（「threads＠anthony_wong」影片截圖）

網民批男童家長失職：無家教

網民紛紛斥責男童的家長管教不力，「真係0家教」、「嗰度係（網）球場咩？」、「要幾X黐線先可以活在只顧自己嘅世界」、「咁唔通我鍾意擲鐵餅就可以擲？唔係個細路問題，明顯係家長唔識教，令佢有個錯覺喺邊度都可以隨心所欲咁玩」、「佢父母仲以為自己個仔好叻」、「果然識生唔識教嘅父母多的是」。有留言則擔心會影響其他乘客安全，「機場呢種地方不嬲都唔畀你咁樣做，你咁樣只會影響到其他乘客安全」、「打到人彈到人邊個負責任？」。



養不教，父之過 網民意見

網民揶揄：強者從不抱怨環境

有不少人則揶揄，「欣賞佢無時無刻都想練習嘅心」、「第一次看到這麼悠閑的在機場打球」、「強者從不抱怨環境」、「未來國家隊嚟，爭取時間練習」、「可能未來會有自傳影片，說這個選手很厲害，在等飛機也在練球」。

（threads＠anthony_wong）