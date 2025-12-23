泊在上海的車竟離奇出現在安徽　好心人願幫忙開回來　真相神逆轉

今年9月，上海市公安局浦東分局周浦派出所接到一起報案，車主黃先生一臉懵圈，他停在上海路邊的私家車，突然被告知出現在千里之外的安徽某地。



9月12日晚，經營農產品批發的黃先生突然接到陌生來電，對方表示黃先生的車堵了自家的院門，要求立刻挪車，黃先生起初不以為意，直到收到對方發來的車輛照片，坐墊顏色、牌照號碼全對得上，於是馬上跑到停車點一看，車子居然真的不見了，黃先生決定報警。

距離停車位置100米的路口視頻，拍到了這輛車，駕駛着這輛車的是一名30歲出頭的男子。（羊城晚報）

荒謬！警方揭曉偷車過程：

民警詢問後得知，黃先生少了一把車鑰匙，在排除了黃先生與他人存在糾紛車輛抵押或被熟人開走的種種可能後，警方開展了調查，發現報案前一天晚上，距離停車位置100米的路口視頻，拍到了這輛車，駕駛着這輛車的是一名30歲出頭的男子，得知消息後黃先生趕到派出所，他表示車輛是自己的，但是對這名男子完全陌生。

之後他又透露一重要訊息，凌晨，他和那位打來挪車電話的好心人，加了微信，對方聲稱願意順路把車從安徽開回上海，只需支付800元（人民幣，下同）油費和過路費，急於尋回車輛的黃先生爽快轉賬，這看似順利的解決方案，卻讓民警心中生出了幾分疑慮……

於是警方立即對這名好心人進行調查，結果令人震驚，他竟然就是偷開車輛的人，而那名好心人，沒過多久又在陽澄湖服務區以費用不足為由追加要錢，索要費用無果後，便棄車離開了，並給黃先生發來了車輛停在服務區的視頻。

經警方調查證實，所謂的好心人蔡某正是偷開走車輛的人，到案後，據蔡某交代：他到上海找工作未果，連旅館費用都無力支付，在路邊發現黃先生的車沒鎖，鑰匙在車內，為了節省回家路費便臨時起意把車開走了。下高速時，因支付不起高速費，蔡某將車停在服務區拿着僅剩的幾十元拼車回了家，回到家後蔡某輾轉難眠，擔心車主發現車輛失蹤後報警，便主動聯繫車主，自導自演這場挪車戲碼試圖撇清自己的責任。

蔡某以為：只要告知車主車輛位置，就能「亡羊補牢」。但他偷開他人機動車的行為已然違法，最終蔡某因涉嫌偷開機動車的違法行為，被浦東警方依法處以行政處罰。

警方提醒：如果開走他人車輛時具有非法佔有目的，或擅自處置導致車輛遺失將涉嫌刑事犯罪。如果利用該車輛實施其他違法犯罪行為，車輛價值還會計入涉案總金額。擅自開走他人車輛絕非小事，既侵犯他人財產權益，還可能面臨刑事追責，承擔難以挽回的法律後果。

