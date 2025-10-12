AEON大媽vs港女MMA│職員到場後續更狂　被批偏幫大媽　AEON咁回應

【MMA】一場爭鬥，最終誰是誰非？本港網絡瘋傳1段「AEON大媽大戰港女」影片，指AEON內有鄉音大媽與港女疑因碰撞爭執，大媽把港女的「買餸車」推翻，貨物倒掉在地上，又多次拍打、起腳、大力推開港女。當職員到場時，大媽即聲稱是港女「先動手」；港女當場暴怒反擊，以包裹好的菜拍打大媽。後來有多名男職員到處勸止，大媽獲放行離開，港女則留在原地，職員表示「妳頭先攞住（菜）整到佢啊嘛」，港女不滿指「佢（大媽）先（動手），（職員）仲要鬧我？睇返CCTV，佢有問題啊！」，事後最後見到職員執抬地上散落的貨物。



影片引來網民熱議，大部份人都批評大媽過份，又認為職員「偏幫」大媽，直指處事不公，「職員唔啱，大媽已經涉刑事毀壞」、「惡人可以安然無恙咁送走，可笑」、「職員都處理得好差，點解幾個男職員圍住指摘個戴帽女人（港女），但大媽倒晒人地啲嘢可以逃之夭夭？」。



AEON回覆《香港01》表示，網上流傳短片未必呈現事件全部經過，或可能引起欲解，已與涉及的各方溝通，並提供了必要協助；公司將積極審視顧客服務流程與突發事件處理機制，進一步加強員工培訓，為顧客提供安全舒適購物環境。



本港網絡瘋傳1段「AEON大媽大戰港女」。（網絡影片截圖）

本港Facebook、Threads等多個社交平台10月8日（星期三）流傳影片，指AEON內有鄉音大媽與港女爭執打鬥，場面混亂。

AEON大媽與港女爭執 互指先動手

影片長逾2分半鐘，一開始就見到AEON收銀處位置，穿粉色上衣的鄉音大媽目露兇光，把港女的「買餸車」一手抬高，再翻倒掉在地上，令內裏貨物散落一地。

穿粉色上衣的鄉音大媽目露兇光，把港女的「買餸車」一手抬高，再翻倒掉在地上，令內裏貨物散落一地。（網絡影片截圖）

「買餸車」被翻 港女追上反擊

大媽之後回身想離開，港女怒氣沖沖追上，大媽以普通話表示「你再打我一下！你再打我一下！」。隨後拍打港女手臂，起腳踢，再大力把港女推開，稱「妳先動手的」，又向旁邊女職員表示「她先打我的，有毛病啊」。港女撿起「買餸車」往大媽推撞反擊，雙方爭執，大媽即以略帶鄉音的廣東話表示「你唔好咁樣，報警！」，同時多次大力推開港女，重複說「CCTV（閉路電視）你睇到未啊！」。

大媽後退想離開，港女怒氣沖沖追上。（網絡影片截圖）

大媽拍打港女手臂，起腳踢，再大力把港女推開。（網絡影片截圖）

多名男職員到場 鄉音大媽獲放行

這時有多名男職員到場勸止，但2女仍在爭執，大媽向男職員稱「佢（港女）打我先啊！」，港女反駁「你撞我先㗎」，並用包裹好的菜隔着男職員拍打大媽，男職員即制止「妳咁樣傷到人喎」。

這時有多名男職員到場勸止。（網絡影片截圖）

雙方仍在爭執，港女拿蔬菜向大媽反擊。（網絡影片截圖）

港女留在原地 怒斥：佢（大媽）先動手仲要鬧我？

職員隨後送大媽離開，港女則留在原地，投訴「佢先（動手），（職員）仲要鬧我？（貨物）喺晒地下喇，仲要話我？」。男職員解釋「妳頭先攞住（菜）整到佢啊嘛」，港女不滿說「佢倒晒我啲嘢啊！佢撞我先㗎！」。男職員回應「我知道，我知道」，港女怒指「睇返CCTV，佢有問題啊！話係我嘅問題，佢撞我先㗎」，男職員回覆「佢有問題我知」。最後最後場面回復平靜，有職員執拾地上散落貨物。

職員隨後送大媽離開，港女則留在原地。（網絡影片截圖）

網民批AEON職員偏幫大媽

網民看過影片紛紛批評大媽離譜，「人無恥便無敵」。亦有大批網民認為職員「偏幫」大媽，處事不公，「職員唔啱，大媽已經涉刑事毀壞」、「點解郁手嗰個係唔會俾人哋勸阻，反擊嗰個永遠都係俾人勸阻嗰個」、「原來大聲就可以走先，得喎」、「惡人可以安然無恙咁送走，可笑」、「個鄉音大媽仲要大安旨意咁走人，冇人攔住佢呢下真係好嘢 、「職員都處理得好差，點解幾個男職員圍住指摘個戴帽女人（港女），但大媽倒晒人哋啲嘢可以逃之夭夭？」。

AEON回覆《香港01》表示，高度重視並已立即跟進，事件發生時，已盡快確定雙方及在場人士之安全，並努力協助雙方調解；經多方面了解事件經過，包括查看完整CCTV錄影、現場情況及相關資料等，而網上流傳的短片未必呈現事件全部經過，或可能引起誤解，已與涉及的各方溝通，並提供了必要協助。

AEON強調，永旺香港一直公平公正地對待所有顧客，並盡力提供安全可靠的產品和服務，將積極審視顧客服務流程與突發事件處理機制，進一步加強員工培訓，為顧客提供安全舒適購物環境。