馬騮摷外賣袋覓食開餐！網民：可能係佢叫外賣　漁護署教5招應對

近年本港部份地區猴患嚴重，經常有馬騮大膽闖入市區偷食物。Facebook群組「車cam L（香港群組）」近日流傳1段影片，長約30秒，沒有任何聲效，顯示大樓樓下停泊了多輛電單車，其間1隻馬騮獨自在其中1輛電單車的粉紅色外賣保溫袋內搜尋食物，將袋內物件逐一拋到地面。馬騮找到疑似多袋小包裝食物，於是倒出，自行咬開包裝，坐在地上直接開餐。



1隻馬騮獨自在其中1輛電單車的粉紅色保溫袋內搜尋食物。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

片中可見，現場有1部印有維他奶字眼的自動販賣機，以及本港車牌電單車，相信事件發生在本港，影片引來許多網民討論：

「無仇報」

「食完記得畀好評」

「外賣會唔會係馬騮叫呢？」

「好醒，如果架車插車匙，隨時揸走埋」



1隻馬騮獨自在其中1輛電單車的粉紅色保溫袋內搜尋食物。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

亦有人笑言片中馬騮是《西遊記》中的孫悟空：

「唐三藏實喺附近」

「大師兄取完西經，取食物？」

「悟空，你有冇聽過凳凳凳凳凳？」



馬騮將袋內物件逐一拋落地面，馬騮找到疑似多袋小包裝食物，於是倒出，自行咬開包裝，坐在地上大快朵頤。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

漁護署在官網提醒，如果遇到猴子，市民請保持冷靜及不用慌張：

1. 切勿在猴子面前進食，應把食物和背心膠袋放入布袋或背囊內

2. 切勿餵飼猴子

3. 切勿直視猴子，對猴子來說，四目交投是一種挑釁行為

4. 切勿向猴子拋擲食物或物件

5. 切勿發出過大聲響使猴子感到慌張失措



馬騮將袋內物件逐一拋落地面，馬騮找到疑似多袋小包裝食物，於是倒出，自行咬開包裝，坐在地上大快朵頤。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

如果市民曾接觸猴子或其排泄物，請立即用梘液和清水徹底洗手，假如不幸被猴子咬傷或抓傷，應盡快清洗傷口，並立即求醫。若有猴子對你的財產或人身安全構成即時威脅時，請立刻致電999報案求助，若受到猴子滋擾，可致電1823通知漁護署跟進。

馬騮將袋內物件逐一拋落地面，馬騮找到疑似多袋小包裝食物，於是倒出，自行咬開包裝，坐在地上大快朵頤。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民笑言片中馬騮是《西遊記》孫悟空，「唐三藏實喺附近」、「大師兄取完西經，取食物？」。（《西遊記大結局之仙履奇緣》截圖）

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）