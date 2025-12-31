港女生遊高雄柴山　遭猴子「搶劫」影片熱傳　目擊者：沒吃的也搶

去郊外地方旅遊要小心注意會「搶劫」的猴子！有香港女生早前到台灣高雄市柴山遊覽，其間遭猴子搶走身上放有手機、護照、錢包及咖啡掛耳包的斜揹袋，幸最終能尋回失物，猴子只拿走咖啡掛耳包，未對其餘財物看上眼，有台灣女生直擊整個「搶劫」過程並拍下影片於網上分享，引來不少網民熱議。



台灣高雄市柴山有猴子出沒，搶走遊客袋子。（Threads@huangjoling）

有台灣女生12月11日於Threads發文分享事件，大呼「柴山的猴子好可怕！沒吃的也會搶」，並說「被搶的女生是香港人，聽說錢跟護照都在包包裏，希望他們後來有順利找回包包」。

港女生遊高雄柴山遭猴子搶袋

影片見到，當時有數名遊客在沿海座椅上喝飲料看海景，1隻猴子跳上桌子，又在遊客間徘徊，蠢蠢欲動尋找時機「搶劫」，遊客們已趕急站起來，拿起飲料和手袋。

沒料到猴子慢慢繞到穿紅色上衣女生身後，迅速拉扯其身上斜揹袋，女生嚇得大叫。（Threads@huangjoling）

猴子繞到身後拉扯搶走斜揹袋

沒料到猴子慢慢繞到穿紅色上衣女生身後，迅速拉扯其身上斜揹袋，女生嚇得大叫，並用左手扯着袋子，身旁穿淺藍上衣男生迅即衝上前幫忙，但袋子最終仍被猴子搶走，女生忍不住用廣東話爆粗大喊「哇，X！」，猴子迅速逃去，男生嘗試從後追趕，影片至此結束。

在網絡神奇演算法下，被猴子「搶劫」女生的老公於帖文下現身留言、分享感受，「本來只當作旅遊趣事一則，竟然有影片拍到當時情況！」，他當時未有隨妻子去旅遊，妻子是跟朋友一起到柴山享受漁港海邊落日美景，「香港郊外有些地方都滿山猴子，只要不明目張膽在牠們地盤野餐，大多相安無事，所以她心想身上沒有食物，靜待猴子自行走開就好，想不到台灣的猴子比較主動一點（笑）」。

身旁穿淺藍上衣男生迅即衝上前幫忙，但袋子最終仍被猴子搶走。（Threads@huangjoling）

被猴子「搶劫」女生的老公現身說，「袋子、電話、護照、錢包猴子都沒拿，只取走裏面1包咖啡掛耳包，但他有留下小石子作回禮」。（Threads@justlleo）

被搶劫女生老公：猴子留下小石子作回禮

女生老公續說，妻子當下知道跑不過猴子，故未有追上，幸好袋子是顯眼的紅色，「旁邊的台灣人說好像看到那裏有一點紅色，會不會是妳的袋子」，最終沿路撿回手機和袋子，他感謝當時幫忙的台灣人和大家的關注。

女生老公透露，袋子其實是他們剛剛10月辦婚禮的禮包，妻子不浪費自製了1個旅行限定揹包，「袋子、電話、護照、錢包猴子都沒拿，只取走裏面1包咖啡掛耳包，但他有留下小石子作回禮」，笑言「所以說台灣最美的還有猴子嗎？」。

有網民分享柴山猴子近距離畫面。（Threads@thumbb69982）

網民提醒勿帶紅色物件到柴山

網民留言笑說，「猴子還真懂得禮尚往來」、「果然是還沒進化，還停留在以物易物的時代」、「幸好猴子沒有生氣，把包包丟到海裏」、「幸好有撿回來，當時看到影片還想完蛋了，要怎麼回香港」。

有網民提醒，「柴山猴子很兇，盡量不要讓牠靠近身邊，這情況可以拿椅子自保，這家應該是柴山漁港旁邊那家咖啡廳」、「觀察下來猴子都喜歡紅色的包包、眼鏡，大家如果要去看獼猴可以避開紅色」。

（Threads@huangjoling）