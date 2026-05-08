私養獼猴？女子抱幼猴逛商店　民眾和牠「對到眼」嘲：新北猴友誼

日本市川市動物園的小獼猴Panchi 因遭到母猴遺棄，把一隻紅毛猩猩玩偶當成媽媽，可憐形象令牠在網絡上爆紅。不過台灣近日有民眾在社交平台貼出影片，顯示他逛商店時看見有女子抱着1隻獼猴，之後更和牠「對到眼」，故驚呼「是可以養的嗎？」有網民即時指出片中為獼猴，當地法例禁止民眾私養，依據動保法規定，違例者可被罰款5萬至25萬元新台幣（下同，約1.2萬至6.2港元），有人因而表示「猴大膽，還帶出門逛街」。



日本千葉縣市川市動植物園一隻因遭母親棄養、由飼育員以人工哺育長大的猴子Panchi君（パンチ）成為社交媒體熱話。（X@ichikawa_zoo）

台北女子抱幼猴逛商店 民眾和牠「對到眼」

台灣有民眾在threads帳號「dnkxowijxl157」發帖，震驚詢問「猴子是可以養的嗎？」，指當時身處台北市永和區一商店內，其間發現有女子抱着小動物，初時還以為是狗狗，直至跟牠四目相投，才發現對方原來是隻小猴子，因而笑稱「新北猴友誼」。

台灣有民眾在商店發現有女子抱着1隻獼猴，之後更和小猴四目交投。（「threads＠dnkxowijxl157」圖片）

台灣有民眾在商店發現有女子抱着1隻獼猴，之後更和小猴四目交投。（「threads＠dnkxowijxl157」圖片）

幼猴表現活躍 曾向後拗腰試圖拿架上貨品

從樓主現場拍攝的片段可見，該疑似女飼主正在貨架前挑選商品，她右手手挽購物籃，左手則抱着1隻體型細小、戴上頸圈的小猴子，相信為其家養寵物。當時猴子表現好動活躍，不斷在女子身上動來動去且四處張望，又一度向後拗腰試圖拿取架上貨品。

女子在貨架前挑選商品，她右手挽購物籃，左手則抱着1隻體型細小、戴頸圈的小猴子。（「threads＠dnkxowijxl157」影片截圖）

女子在貨架前挑選商品，她右手挽購物籃，左手則抱着1隻體型細小、戴頸圈的小猴子。（「threads＠dnkxowijxl157」影片截圖）

猴子表現活躍，不斷在女子身上動來動去。（「threads＠dnkxowijxl157」影片截圖）

猴子一度向後拗腰試圖拿取架上貨品。（「threads＠dnkxowijxl157」影片截圖）

猴子一度向後拗腰試圖拿取架上貨品。（「threads＠dnkxowijxl157」影片截圖）

網民指私養獼猴屬違法：猴大膽

片段引來當地網民熱議，有人認出片中為獼猴，質疑女子涉嫌違法，「這是台灣獼猴嗎」、「違法喔，獼猴不可私養！」、「猴大膽，還帶出門逛街」。但有人指出法例並非「一刀切」，「在2022年法禁之前養的，只要去登記，是可以繼續合法養的」，卻被他人質疑，「但那隻猴幼不可能是2022年以前（出生）的」，建議向動物保護機構舉報。樓主事後回覆，已經就事件通報當局。

女子捱轟自私：猴子要在野外過群體生活

有留言則批評女子自私，「第一眼還以為是娃娃，結果是真的」、「看到好心痛，猴子要在野外過群體生活的！」、「這人不會是看了Panchi就把獼猴抓回家養吧？」、「流浪貓狗一堆不養，為什麼要養野生動物」。

私養獼猴可被罰款逾萬元 兼被沒收動物

根據台灣目前法例，民眾是禁止飼養獼猴。農委會指出，獼猴是社會性動物，一般都是群居生活，單獨飼養會改變其動物行為。自2019年起，將獼猴由「其他應予保育野生動物」調整為「一般類野生動物」，而2022年再將獼猴列為禁止飼養動物，違規飼養者可被罰款5萬至25萬元新台幣，而涉案之動物將被強制沒收。

（threads＠dnkxowijxl157）