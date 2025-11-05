$1億六合彩頭獎得主揭秘生活變化！靠1招中獎　繼續返工原因心酸

【六合彩／六合彩頭獎獎金／金多寶／億元六合彩】中六合彩頭獎是不少人夢想，但中獎後的生活如何呢？有自稱是「億元六合彩頭獎得主」的男生於小紅書發帖文分享自己中獎揀選號碼方法，又大談中獎生活變化，成為「富豪」的他不但未有揮霍買大屋，也因1個心酸原因沒有辭職如常上班、「逼港鐵」，當中令他最「爽」的，竟然是「這樣東西」。



帖文引來網民熱議，有人表示「好羨慕你」、「好的心態」；但也有不少網民質疑真偽，「有證據證明你中了六合彩嗎？」、「早啲瞓啦，聽日仲要返工啊」。



有自稱是「億元六合彩頭獎得主」的男生於小紅書發帖文分享自己中獎揀選號號方法，又大談中獎生活變化。（資料圖片）

該名自稱「億元六合彩頭獎得主」的男生，於小紅書講述中獎經過及生活變化。樓主表示，當時他用「慣性號碼」買六合彩，發現自己中獎時大感震驚，「開獎時睇到電視個號碼同彩票一模一樣，手震到連杯水都拎唔穩，去馬會領支票嗰日，張紙上『100,000,000』個數字刺眼到我全程腦袋空白，只記得叫職員幫我存咗大額存單 ── 而家年利率3%，每月利息差唔多25萬，夠我在香港『任性』又唔使驚」。

自稱「億元六合彩頭獎得主」的樓主，於小紅書講述中獎經過及生活變化。（資料圖片）

自稱中億元六合彩頭獎 1原因繼續上班

樓主續說，中六合彩2年後，他沒有辭職繼續「打工」，「每日7點起身擠東鐵線，返公司打那份3萬蚊嘅工，連隔籬嗰位同事都唔知我係『隱形有錢人』」。他解釋，曾試過「停薪留職躺平」1個月，詎料卻感到比上班更累，故決定繼續上班，「朝早瞓到晏，日日叫外賣，刷劇刷到眼腫，反而比返工仲攰！所以第2個月就乖乖返公司，而家返工愈做愈舒服」。

樓主又說，中獎後沒有揮霍「買大屋」，反而選擇了位於旺角的「豪華蝸居」，「細細間先400幾呎，但我花咗心思裝修，全屋智能家居，睡房望到街景，客廳整咗個小吧台，返到屋企就好有安全感」。

樓主續說，中六合彩2年後，他沒有辭職繼續「打工」。（資料圖片）

樓主：真暴富自由

樓主提到，身邊有多名朋友知他中獎後仍然上班，都笑他「黐線」，「有億元仲返嚟受氣？」，但他指出，「只有我知，六合彩畀嘅是『揀嘅權利』——想躺酒店就躺酒店，想返蝸居就返蝸居，想返工就返工，想唔做就唔做。唔使驚坐食山空，唔使因無所事事焦虑，呢種『唔使勉強自己』的鬆弛感，先至係真暴富自由」。

樓主最後提到，現在每日最開心時刻，是放工乘搭地鐵時，收到銀行利息到賬信息，而令他「最爽」的是，可以選擇自己喜歡的方式過活，「今晚想懶惰就book間酒店，想舒服就返自己蝸居煮個麵，揀自己鍾意嘅方式過日子，先係中獎最爽嘅地方」。

網民議論紛紛，有人羨慕樓主運氣，也有人1質疑真偽。（小紅書）

網民爭議：羨慕 vs 作故仔

網民看過帖文議論紛紛，有人羨慕樓主運氣，「好羨慕你」、「好的心態」、「接好運」、「我信樓主，因為我都識有人中咗六合彩照返工」。但也有不少網民質疑真偽，「有證據證明你中了六合彩嗎？」、「早啲瞓啦，聽日仲要返工啊」、「作故仔何意味？」。

六合彩最高派彩逾1.9億元1注中

翻查資料，六合彩頭獎最高派彩紀錄為2025年2月2日的新春金多寶，頭獎1注中，每注派逾1.9億元。不過如果不計及今年六合彩，此前六合彩每注派彩從未突破億元大關，對上最高派彩紀錄為2021年8月26日，當時有幸運兒1注獨中，獎金9,124萬元。