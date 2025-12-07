最慘六合彩｜港男選中$1.2億頭獎6個號碼　1原因獎金只剩$XXX崩潰

【六合彩／頭獎／彩金】今年12月6日（第25/127期）攪珠的六合彩頭獎彩金每注高達1.2億元，二獎彩金超過170萬元，三獎彩金亦超過6萬元，不過有香港男生於社交平台小紅書發布投注彩票相片，顯示他買中了該期六合彩6個號碼，以及特別號碼，卻因1個「錯誤」只能領取960元彩金，大感不忿，直呼「真想說粗話啊」。



帖文引來網民熱議，有人同情樓主，「生死有命，富貴由天」、「起碼有錢收啊，我每次買最多中一個字」、「呢啲慘過唔中，條氣頂住激到成晚訓唔着」。



有香港男生買中了六合彩6個號碼，以及特別號碼，卻因1個「錯誤」只能領取960元彩金，大感不忿。（資料圖片）

25/127期六合彩攪出號碼及派彩

2025年第127期六合彩攪珠結果12月6日出爐，攪出號碼是4號、6號、26號、28號、34號、40號，特別號碼25號。頭獎0.5注中，每注122,430,150元；2獎5.5注中，每注派1,782,400元；三獎408.5注中，每注派63,990元。

2025年第127期六合彩攪珠結果。（馬會網頁）

港男選中6個號碼 因1事只獲960元獎金

攪珠後，有香港男生在小紅書發布六合彩實體投注彩票相片，顯示他選中6個號碼及1個特別號碼，單計中獎號碼數目達頭獎標準，卻沒有中頭獎，感嘆「真想說粗話阿，好氣啊，跟1.2億插（擦）肩而過，2行7個字全中」。

有香港男生在小紅書發布六合彩實體投注彩票相片，顯示他選中6個號碼及1個特別號碼。（小紅書）

從相片看到，樓主用電腦票「隨機號碼」購買10注六合彩，同1張彩票上的確有齊25/127期六合彩頭獎6個號碼及1個特別號碼，但因為7個號碼分布於2注不同號碼上，故沒有中頭獎。不過樓主仍十分幸運，其中1注中了4個號碼，另1注中了3個號碼及特別號碼，獲得五獎及六獎，彩金共計960元。

因為7個號碼分布於2注不同號碼上，故樓主沒有中六合彩頭獎。（小紅書）

網民安慰：起碼有錢收

網民看過帖文同情樓主，紛紛安慰，「呢啲慘過唔中，條氣頂住激到成晚訓唔着」、「生死有命，富貴由天」、「起碼有錢收啊，我每次買最多中1個字」、「有得中就偷笑啦，我期期都幫馬會鋪草皮」。