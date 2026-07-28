馬斯克預言2036年金錢將失效　諾貝爾獎得主：先捐光你的全部身家

近日，馬斯克（Elon Musk）接受《經濟學人》主編貝多斯（Zanny Minton Beddoes）的視頻訪談。在這場長達約90分鐘的對話中，期間他給出了自己的預判：到2036年，金錢將「不再重要」。



在訪談中，馬斯克闡釋了自己的核心邏輯：「你要錢，不就是為了買商品和服務嗎？」

近日，馬斯克（Elon Musk）接受《經濟學人》視頻訪談，期間他給出了自己的預判：到2036年，金錢將「不再重要」。（翻攝自YouTube@wendurtv）

在他看來，未來AI疊加海量機械人會構建近乎無限的供給體系，徹底打破資源稀缺約束，人類衣食住行等所有物質需求都能被充分滿足；屆時貨幣充當交易媒介的核心功能會持續弱化，最終變得「毫無價值」。

此番言論一經傳播便引發業界熱議，當地時間周一（7月27日），諾貝爾經濟學獎得主達龍・阿西莫格魯（Daron Acemoglu）在社交平台X（前稱Twitter，推特）公開發聲，直接向馬斯克發起挑戰。

阿西莫格魯直言：「如果你說到2036年金錢將不再重要，那麼為什麼不承諾最遲在2036年將你目前約1萬億美元（約7.8萬億港元）的財富捐贈給慈善機構呢？」

諾貝爾經濟學獎得主達龍・阿西莫格魯（Daron Acemoglu）在社交平台X公開發聲挑戰，詢問為什麼馬斯克（Elon Musk）不承諾最遲在2036年將目前的財富捐贈給慈善機構。（X@DAcemogluMIT）

面對諾獎得主的硬核拷問，馬斯克回覆說：「我實際上打算做類似的事情！」儘管馬斯克並未詳細說明這話具體意味著什麼，但這與他以往對待慈善的態度形成一百八十度大轉彎。他此前還曾公開批評麥謹思・史葛（MacKenzie Scott）等知名慈善家，不久前甚至聲稱她的捐贈行為反而讓世界變得更糟。

值得注意的是，相關文件顯示，截至2025年底，馬斯克名下基金會資金規模約140億美元（約1,100億港元），但他的捐贈大多流向與自身企業利益高度重合的機構。

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典型案例便是2024年，他全部捐贈總額中的四分之三，合計3.7億美元（約29億港元），捐給了一家位於德薩斯州的非營利組織，該機構由他的首席助手主管。

長久以來，馬斯克一直聲稱慈善行事困難重重。因此，這位全球首富本周在自家平台X上放出這番表態，他能否兑現承諾，值得持續關注。

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