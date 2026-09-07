未點餐就中招？前員工親揭平價自助餐3大陷阱　加價升級恐白花錢

「自助餐」就是要吃回本？不少人走進超便宜的自助烤肉店，腦中第一個念頭就是「今天一定要吃個夠」，一名曾在日本平價燒肉自助餐連鎖店工作的男子，近日揭露了店內「暗黑三陷阱」。店家為了防止顧客吃回本，從開胃菜、白飯到菜單設計都藏有心機，讓不少只想狂吃肉的饕客在不知不覺中掉入陷阱，白白多花錢卻沒吃到頂級肉品。



據日媒《日刊SPA！》報導，曾任職於自助燒肉店的村田武（化名）透露，許多店家在顧客點餐前就會設下「開胃菜」障礙。一般自助餐會先上基本盤，但村田以前任職的店家，除了基本肉拼盤外，竟還會強制附上一大盤高麗菜（港稱椰菜）。由於高麗菜富含膳食纖維且極具飽足感，店家正是利用這種蔬菜來填飽顧客的胃，藉此減少高單價肉類的消耗。多數店家規定不能剩食，但村田建議，若真的吃不下或不喜歡，可以試著主動要求撤掉，避免浪費寶貴的胃部空間。

相關圖輯：自助餐｜光顧日式燒肉放題「想吃新鮮肉」 前員工公開3秘密竅門

+ 15

第二個陷阱則藏在最不起眼的「白飯」裡。許多人吃烤肉一定要配白飯，但村田建議，若想把胃容量留給肉，點飯時反而可以先選小份。他表示，不同份量原本都有固定標準，但實際盛飯時，部分兼職人員可能會不自覺多盛一些，尤其大份、特大份較容易出現份量超出的情況；相較之下，小份比較容易控制。若真的吃不夠，再追加即可，避免一開始就讓大量米飯占據胃部空間。

第三個陷阱則是「高價套餐的菜單迷宮」。村田表示，他過去工作的餐廳有標準、高級兩種方案，高級套餐除了包含標準套餐內容，也增加較昂貴的肉品；但他曾查看顧客點餐紀錄，發現有人花了較高價格，結果點的菜竟全部都是標準套餐原本就能吃到的品項。店家最初提供的紙本菜單會清楚標示哪些屬於高級菜色，但後續使用的觸控螢幕「未必有相同提示」，因此他建議點餐時保留菜單參考，以免付了高級套餐的錢，卻沒吃到真正的升級品項。

面對近年食品價格飛漲，燒肉店業者在保住利潤與讓顧客吃飽之間夾縫求生。加上日本農林水產省數據顯示，日本人年均肉類供應量高達34.5公斤，自助餐市場競爭極其激烈。業者設下種種心機手段，雖然看似精明，但也反映出餐飲業面臨成本上漲與防止食材浪費的巨大壓力。顧客想在大快朵頤的同時撈回本，恐怕得先看清這些「美味陷阱」。

延伸閱讀：自助餐絕對不會吃哪些食物？ 即睇網民點名十多種Buffet食量殺手

+ 6

延伸閱讀：

點餐、拿餐具全自助「結帳卻多1成」合理嗎？ 餐飲業者曝原因

自己煮竟比外食貴！內行教「省錢買菜法」：市場越常去越便宜

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】