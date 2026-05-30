食自助餐最討厭遇這種人？拿喜歡的食物卻被教訓：吃這個不會回本
撰文：聯合新聞網
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你平常跟朋友聚餐時，喜歡吃Buffet嗎？
一名網友分享，吃自助餐時，拿了自己喜歡的餐點，卻被其他人嫌棄「吃這個不會回本，浪費錢」，讓他直言「真的很討厭這種人」。
貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期去吃Buffet，拿了自己喜歡的餐點，卻被朋友說：
吃這個不會回本，浪費錢。
讓他相當不滿，直呼：「吃得開心不是最重要？」
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貼文一出後，引發一票網友共鳴，紛紛表示：
「我跟家人去吃也都會被念，說哪有人來自助餐吃這種東西」
「每次我吃生魚片，旁邊就有人在碎念，來這邊就是要吃一些不一樣的東西，挑貴一點的東西，真的很煩」
「我媽：你給我去拿龍蝦、螃蟹、鮑魚，不要再拿甜點和冰淇淋」
「我跟我們家吃飯都會被唸：哪有人來自助餐吃這種東西齁」
此外，也有網友堅持吃自己喜歡的料理，回應：
「吃到飽就吃喜歡的啊，適量就好，不要硬吃」
「我就是那個會去Buffet吃炒飯的人」
「我一坐下就先來碗酥皮濃湯」
「我只會吃自己想吃的，才不管會不會回本，吃得開心最重要」
該文也釣出店員留言：
其實除非你超會吃不然很難吃回本。
認為重點是吃得開心且不要浪費食材。
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