Amazon貨機衝出跑道撞車釀5死　機場竟未裝曾救497人「救命系統」

一架亞馬遜貨機在邁阿密國際機場降落時衝出跑道，直接撞向機場外的道路和車輛，造成至少5人死亡、5人受傷。事故發生後，一個更令人不安的問題也隨之浮出水面：作為全美最繁忙的機場之一，邁阿密國際機場竟然沒有安裝一種專門用於攔截衝出跑道飛機的安全系統。這種設施過去已經成功攔下多架失控飛機。美國聯邦航空管理局稱，它至少挽救過497條生命。那麼，如果邁阿密機場也安裝了這套系統，這場悲劇是否原本有機會避免？



周日（9月6日）下午2點左右，這架波音767貨機從波多黎各聖胡安飛抵邁阿密。飛機屬於亞馬遜Prime Air貨運網絡，由北卡羅來納州航空公司21 Air負責運營。現場視頻顯示，飛機降落後未能在跑道內停下，而是高速衝出跑道，穿過一條供機場倉庫員工及附近企業車輛通行的道路，連續撞上多輛汽車，隨後起火。

濃重的黑煙迅速升上天空。飛機駕駛艙內的兩名飛行員一度被困，多輛被撞車輛也嚴重變形，有人被困在車內，還有一人被壓在汽車下面。消防救援部門共出動60多輛消防車、約200名救援人員。由於飛機發動機部位燃起大火，現場還發生燃油泄漏，消防員使用機場專用泡沫滅火設備才將火勢控制住。

事故最終造成5人死亡，另有5人被送往醫院，其中3人傷勢嚴重。目前官方尚未公布遇難者身份，也沒有說明死者是在飛機內還是被撞車輛中。這場事故一度導致邁阿密國際機場全面暫停航班起降。當天超過160個航班被取消，近325個航班延誤，一些原定飛往邁阿密的航班被迫改降奧蘭多。

事故發生後，美國聯邦航空管理局證實，邁阿密國際機場的跑道末端沒有安裝「工程材料攔阻系統（特性材料攔阻系統）」，英文簡稱EMAS（Engineered Materials Arresting System）。

EMAS就像鋪設在跑道盡頭的一大片「飛機減速帶」。它通常由輕質、可壓碎的特殊材料組成。飛機衝入後，材料會在機輪重量下逐漸破碎併產生巨大阻力，讓飛機平穩減速，避免直接衝上公路、撞進建築物或墜入水中。有人將它形容為騎自行車從停車場突然衝進沙灘：車輪一進入鬆軟的沙地，阻力便會迅速增加，速度隨之慢下來。

EMAS攔阻案例（FAA）

這套系統並不是紙上談兵。

美國聯邦航空管理局表示，目前全美已有120多個機場安裝EMAS，並曾在多起飛機衝出跑道事故中發揮作用。就在去年，佛州博卡拉頓機場一架小型飛機衝出跑道後，便被EMAS成功攔住，沒有衝上近在咫尺的繁忙道路，機上人員也全部安全。

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然而，距離不遠的邁阿密國際機場卻沒有安裝。

EMAS並不是美國機場必須安裝的強制設施，機場可以通過設置足夠長的跑道安全區，或採用其他獲得FAA批准的方案，降低飛機衝出跑道後的風險。因此，沒有安裝EMAS並不等於機場違反了安全規定。

但此次貨機恰恰在衝出跑道後穿過道路並撞上車輛，也讓機場是否應該加裝這套系統成為爭議焦點。航空專家指出，現在還不能斷言，只要裝了EMAS就一定能夠阻止悲劇。飛機衝出跑道時的具體速度、跑道末端空間以及設備設計承受能力，都會影響攔阻效果。

EMAS攔阻案例（FAA）

網上流傳的視頻顯示，這架貨機在進入跑道後很長一段距離仍然處於空中，似乎直到跑道較後方才真正接地。飛行追蹤數據顯示，飛機衝出可用跑道時速度仍可能達到約129英里/小時。機場當時附近還有雷暴和陣風，地面觀測資料顯示可能存在較強順風。

涉事飛機已有32年機齡，最初是一架客機，服役20多年後於2015年被改裝為貨機。不過，機齡較長本身並不代表飛機不安全，目前也沒有證據表明飛機機械故障是事故原因。美國國家運輸安全委員會已經派出調查組前往邁阿密。調查人員將檢查飛行數據、駕駛艙通話、飛機維修記錄、天氣和風向、着陸位置、速度以及制動情況。

亞馬遜隨後發表聲明稱，公司對5人遇難深感悲痛，並將全力配合有關部門調查。波音和負責運營該航班的21 Air也表示，將協助調查人員查明事故原因。

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