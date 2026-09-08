3孩爸無視警告助跑跳海　一頭栽進「50cm淺灘」撞海床折斷頸骨亡

土耳其南部度假勝地日前發生一起悲劇事故。



39歲三寶爸埃爾曼（Arif Erman）在一處海灘興奮跳水，卻不慎以頭朝下的姿勢跌入水深僅50cm的淺灘區，頭、頸部受到嚴重撞擊當場骨折，埃爾曼也因傷勢過重送醫不治。

39歲三寶爸在一處海灘興奮跳水，卻不慎以頭朝下的姿勢跌入水深僅50cm的淺灘區，頭、頸部受到嚴重撞擊當場骨折，送醫不治。（DHA, Cumhuriyet）

跳水誤闖淺灘 39歲男斷頸亡

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綜合《GDN》等外媒報導，事件發生在當地時間5日下午3時許，位於土耳其南部安塔利亞省（Antalya）阿拉尼亞市科納克勒（Konaklı）一間濱海飯店碼頭；來自薩卡里亞省薩潘賈（Sapanca）的埃爾曼當時和妻子、三名子女正在度假，卻因「一時興起」而發生悲劇。

從監視器畫面可以看到，獨自在碼頭散步的埃爾曼不顧一旁的警告標語，張望一陣子之後果斷後退，並助跑衝過防護繩，呈跳水姿勢一頭栽入海中。

然而因為埃爾曼跳水的地方「水深僅有50cm」，因此在入水瞬間，埃爾曼就因頭部猛烈撞擊海床，導致頸椎骨折，當場癱軟在淺灘上，即便救生員迅速上前急救並送醫，埃爾曼仍因傷勢過重宣告不治。

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