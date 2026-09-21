美國10歲男童車禍亡　捐肝救命危女嬰　20年後譜奇緣嫁恩人親弟

美國20多年前發生1場致命車禍，意外牽起1段奇妙情緣。當年1名年僅10歲的男童因車禍不幸離世，其家人按其遺願捐出肝臟，成功拯救了1名危在旦夕的18個月大女嬰，這份無私大愛不但將2個原本互不相識的家庭連繫起來。當年獲救的女嬰如今已長大成人後，近日更與救命恩人的親弟步入教堂，成就一段跨越20年的生命奇緣。



年幼的布魯克林和諾亞。（WLEX Lex 18新聞截圖）

成年後的布魯克林和諾亞。（WLEX Lex 18新聞截圖）

悲劇中的無私大愛 10歲兄長捐肝救活絕症嬰

綜合外媒報道，事件發生於2003年，美國肯塔基州1名年僅18個月大的女童布魯克林（Brooklyn Dotson）因患有罕見遺傳疾病「α-1抗胰蛋白酶缺乏症」，情況危殆，急需移植合適肝臟保命。與此同時，俄亥俄州的1個家庭也傳來噩耗，10歲男童邁克爾（Michael Waters）在住所附近玩耍時不幸被車輛撞擊身亡。

年幼的諾亞和哥哥邁克爾。（WLEX Lex 18新聞截圖）

邁克爾生前極具同情心，經常把午餐和衣物分給有需要的同學，他在意外發生前2年便曾向父母表示，若遇不測願捐出器官幫助他人，其父母強忍悲痛達成愛兒遺願，他捐出的肝臟，最終令命懸一線的布魯克林重獲新生。

邁克爾生前極具同情心，經常把午餐和衣物分給有需要的同學，他在意外發生前2年便曾向父母表示，若遇不測願捐出器官幫助他人。（WLEX Lex 18新聞截圖）

邁克爾捐出的肝臟，最終令命懸一線的布魯克林重獲新生。（WLEX Lex 18新聞截圖）

器官捐贈連繫兩家 由摯友發展成情侶

手術完成數月後，雙方的母親透過器官捐贈組織取得聯絡，2人先以書信往來，其後相約見面，當時年僅6歲的弟弟諾亞（Noah Waters）首次見到布魯克林。此後，兩家人感情逐步加深，布魯克林一家每年都會驅車至少5小時，從肯塔基州前往俄亥俄州探望諾亞一家。此外，邁克爾當年的善舉亦透過捐贈心臟及其他器官，幫助了多名病人。

成年後的布魯克林和諾亞。（WLEX Lex 18新聞截圖）

在多年的來往中，布魯克林與諾亞逐漸成為無話不談的好友，2人長大後各有發展，但友誼始終不變，感情深厚時2人甚至每天視像通話長達8小時。直至2025年春天，兩人都恢復單身狀態，諾亞得知布魯克林一直都對自己暗生情愫後，於某個周末親自駕車到肯塔基州，向她表明同樣心意，兩人隨即正式交往。

2人目前與5隻愛犬同住，並一同照顧諾亞與前妻所生的8歲兒子。（WLEX Lex 18新聞截圖）

愛的延續：受惠病人將出席婚禮見證

2人在2025年底訂婚，目前與5隻愛犬同住，並一同照顧諾亞與前妻所生的8歲兒子。2人即將於本月舉行婚禮，由於親友反應踴躍，原本的小型派對已擴大規模至百人婚宴。當年接受邁克爾心臟移植的男病人亦將親臨婚禮現場，見證這段特殊姻緣。

2人即將於本月舉行婚禮，由於親友反應踴躍，原本的小型派對已擴大規模至百人婚宴。（WLEX Lex 18新聞截圖）

對布魯克林而言，邁克爾的決定給予她的不只是生命：

因為他，我才可以享受人生，才可以活著。

諾亞則形容哥哥：

即使只是個孩子，也願意為任何人做任何事，比他年齡應有的成熟得多、我當時完全不知道，哥哥20年前救了我未來太太的命。

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