大馬跨境巴士失控側翻　白衣男化身「人肉梯子」救人　獲網民激讚

馬來西亞日前發生1宗驚險交通意外，1輛開往新加坡的跨境長途巴士在南北大道（PLUS Expressway）失控翻側跌入路旁溝渠，多名乘客一度被困。危急關頭，1名白衣男子毫不猶豫地彎下身軀，化作「人肉梯子」，讓受困乘客踩着他的背部安全落地，在場途人亦紛紛伸出援手。這段充滿溫情的救援影片在網上瘋傳，無私奉獻的善舉獲大批網民激讚，稱頌這才是真正的「大馬精神」。



馬來西亞發生交通意外多名乘客被困，1名白衣男子毫不猶豫地彎下身軀，化作「人肉梯子」，讓受困乘客踩著他的背部安全落地。（網上影片截圖）

在場途人亦紛紛伸出援手。（網上影片截圖）

跨境巴士失控翻側 乘客被困險象環生

綜合媒體報道，事發於9月1日，馬來西亞南北大道南行方向120.9公里處，1輛開往新加坡方向的跨境長途巴士行駛時突然失控，向左翻側並跌入路旁坑渠。由於車身左傾，左側車門被壓住，乘客只能湧向車身右側的緊急逃生門及前方司機位嘗試脫困。然而，翻側後的車身大幅翹起，逃生口與地面有明顯高度差，部份乘客單憑己力根本無法逃生，加上巴士有爆炸風險，現場秩序一度混亂。

1輛開往新加坡方向的跨境長途巴士行駛時突然失控，向左翻側並跌入路旁坑渠。（網上影片截圖）

1輛開往新加坡方向的跨境長途巴士行駛時突然失控，向左翻側並跌入路旁坑渠。（網上影片截圖）

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白衣男俯身當「人肉梯子」 途人合力營救

危急之際，1名身穿白衣的男子挺身而出，據網傳影片可見，他雙手扶着車身，在逃生出口下方彎下身子充當「踏板」，築起一道「人肉梯子」，讓受困者逐一踩着他的背部逃出車廂。同時，在場其他途人見狀亦隨即加入救援，有人負責扶穩梯子，有人在下方接應，眾人合力將受困乘客逐一救出。

危急之際，1名身穿白衣的男子挺身而出，在逃生出口下方彎下身子充當「踏板」，築起一道「人肉梯子」，讓受困者逐一踩着他的背部逃出車廂。（網上影片截圖）

危急之際，1名身穿白衣的男子挺身而出，在逃生出口下方彎下身子充當「踏板」，築起一道「人肉梯子」，讓受困者逐一踩着他的背部逃出車廂。（網上影片截圖）

危急之際，1名身穿白衣的男子挺身而出，在逃生出口下方彎下身子充當「踏板」，築起一道「人肉梯子」，讓受困者逐一踩着他的背部逃出車廂。（網上影片截圖）

同時，在場其他途人見狀亦隨即加入救援，有人負責扶穩梯子，有人在下方接應，眾人合力將車內乘客一一救出。（網上影片截圖）

同時，在場其他途人見狀亦隨即加入救援，有人負責扶穩梯子，有人在下方接應，眾人合力將車內乘客一一救出。（網上影片截圖）

救援影片網絡瘋傳 網民稱是真正的大馬精神

這段驚險的救援片段在社交平台引發熱議，網民紛紛留言大讚該名男子的無私奉獻，形容場面令人動容，是「真正的馬來西亞精神」最佳寫照。有網民感歎「人民都是一家人」、「不分種族，感恩好心人」。這次意外最終化險為夷，充分展現出民眾在危難中不分彼此、守望相助的精神。

（綜合）

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