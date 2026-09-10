銅鑼灣石牆樹藏詭異人臉　女生：夜晚望幾驚嚇　Google街景揭真相

撰文：謝茜嘉
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到底這個人臉是怎樣出現的？有港女生近日於網上發文分享多張照片，指出銅鑼灣摩頓台巴士總站後面1幅石牆樹根間有個詭異人臉雕塑，直言「夜晚望到應該幾驚嚇」。她其後翻查Google地圖街景照片，發現該人臉雕塑早於2019年6月已存在，「之前仲係白色的，而家同榕樹合為一體了」。

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網民紛紛大呼恐怖，「放大睇到頭皮發麻」，又笑言「呢度係異世界入口，嗰個人係卡住咗喺交界」、「Dio要來了（日本人氣動漫《JoJo的奇妙冒險》大反派Dio持「石鬼面」道具）」、「佢咪石敢當（辟邪鎮煞的石塊）囉，你估真係胡鴻鈞呀（歌手胡鴻鈞曾於TVB電視劇《降魔的》飾演石敢當角色）」。

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有港女生近日於網上發文分享多張照片，指出銅鑼灣摩頓台巴士總站後面1幅石牆樹根間有個詭異人臉雕塑。（Threads@dul_hk）

該港女生於Threads發文發相，分享銅鑼灣摩頓台巴士總站石牆上的「千奇百趣人頭面」，該幅石牆種有1棵榕樹，樹根盤根錯節，細看下右邊上方樹根間竟有個合上眼睛的人臉雕塑，女生直言「個位置咁詭異，夜晚望到應該幾驚嚇」。

銅鑼灣石牆樹藏詭異人臉　網民呼恐怖

「好恐怖呀，救命」

「夜晚真係會嚇死人」

「夜晚碌到再俾留言有面具嗰個嚇死」

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有港女生近日於網上發文分享多張照片，指出銅鑼灣摩頓台巴士總站後面1幅石牆樹根間有個詭異人臉雕塑。（Threads@dul_hk）

靈異傳聞湧現：封印妖怪、樹精

「點解淨係整1塊面喺嗰度？」

「封印咗妖怪喺嗰度」

「相傳深夜時睇呢個位，嗰個人樣會唔同，會打開左眼」

「應該係樹精，呢個世界無奇不有，睇呢棵樹咁多根同生得咁深，應該都好耐歷史，日久變成精怪」

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女生直言，「夜晚望到應該幾驚嚇」。（Threads@dul_hk）

網民理性討論：人造人臉石像

「點解會咁啱生得咁似人樣？有冇科學解釋」

「所以係做咩事，可唔可以搵個人認真講」

「因為佢係人造物，佢應該係呢幅外牆嘅裝飾」

「原本係嚿白色人樣石，後期樹根生上去咪覺得生埋咗咯」

「其實現實睇冇咁恐怖，現實睇好明顯睇得出係1嚿石像咁嘅嘢」

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網民紛紛大呼恐怖，「放大睇到頭皮發麻」。（Threads@dul_hk）

Google地圖街景揭已存在7年

發文女生其後翻查Google地圖街景照片，發現該人臉雕塑早於2019年6月已存在，至今已有7年，估計有人於2019年左右將1塊白色人造人臉石像鑲嵌在榕樹根之間，隨着日曬雨淋氧化變色，以及榕樹氣根生長包裹，終變成褐色與榕樹融為一體。

2016年12月街景圖：當時未見石牆上有人臉雕塑。（Google地圖截圖）
2019年6月街景圖：石牆上出現白色人臉雕塑。（Google地圖截圖）
2020年11月街景圖（Google地圖截圖）
2022年2月街景圖（Google地圖截圖）
2022年10月街景圖（Google地圖截圖）
2023年3月街景圖（Google地圖截圖）
2023年7月街景圖（Google地圖截圖）
2024年1月街景圖（Google地圖截圖）
2026年1月街景圖（Google地圖截圖）

Threads@dul_hk

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