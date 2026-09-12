韓女遊港SIM卡失靈！南亞裔男自費買eSIM解困拒收報酬：遇到天使

好人好事！有韓國旅客來港旅遊，她出發前已購買eSIM服務，但到埗香港卻無法使用，於是到便利店購買實體SIM卡，可惜仍未成功。當感到無助時，竟遇到路人伸出援手，自費為她購買SIM卡，並替她完成安裝，「出錢又出力」下，最終耗時1.5小時方能連上網絡。韓女事後想請對方吃飯答謝，但對方微笑拒絕便離開，韓女對此感激不已，更形容對方「天使」。



有韓國旅客來港時SIM卡服務不幸失靈，感激熱心途人「出錢出力」伸援手，最終更拒要報酬，故發文讚賞對方是「天使」。（「threads＠hyunjung_unnie」影片截圖）

有網民亦深受感動，「有很多南亞裔的香港人都很好」、「香港人有時表情可能比較冷漠，但他們心地善良」、「這完美地展現了香港的真實面貌，我們稱之為『外冷內暖』」。



韓女遊港eSIM服務失靈 途經路人伸援手

該韓國女生在threads帳號發帖，分享她日前來港旅遊、剛到埗便遇到的好人好事。樓主指，她在出發前已經預先購買eSIM服務，不過下機後發現無法正常使用，於是在港鐵九龍站的便利店購買1張實體SIM 卡，但還是無法連接上網絡。正當她不知所措「急得要哭」時，有途經的路人向她伸出援手。

該名路人Sai正在便利店自費為樓主購買SIM卡。（「threads＠hyunjung_unnie」影片截圖）

熱心南亞男自費買SIM卡幫安裝

樓主透露，該名路人名叫Sai，他知道樓主苦況後，懷疑是SIM卡出問題，於是自費為她購買另一張全新的SIM卡，並在兩人的手機之間來回進行測試。處理問題期間，Sai又開啟自己的手機的熱點，以便樓主聯絡丈夫和親友，並截取住宿地點等資訊。惟經過多番嘗試還是以失敗告終，Sai之後在網上另外購買eSIM，並為樓主完成安裝才離開。

耗時1.5小時終連上網絡 好心男拒要報酬

從樓主拍攝影片可見，Sai當時在便利店為其購買SIM卡，之後和她站在港鐵站範圍，嘗試解決SIM卡疑難。她指Sai合共花費1小時30分鐘，才成功連上網絡，她於是提出請對方吃飯，但Sai拒絕接受任何報酬，只是留下微笑便離去。樓主感激對方在她無助時予以幫忙，亦讓她下定決心往後會盡力幫助有需要的人，又形容Sai是她遇到的天使。

A real-life angel I met in Hong Kong（我在香港遇到了真實天使）。 韓國來港女遊客

兩人站在港鐵站範圍，Sai正嘗試為樓主解決SIM卡疑難。（「threads＠hyunjung_unnie」影片截圖）

兩人站在港鐵站範圍，Sai正嘗試為樓主解決SIM卡疑難。（「threads＠hyunjung_unnie」影片截圖）

樓主指Sai花費1小時30分鐘，終於令手機連上網絡。（「threads＠hyunjung_unnie」影片截圖）

熱心南亞裔男獲網民大讚

有網民留意到片中男子為南亞裔人士，認為不論背景和國籍，只要存善心比任何事都重要，「片中南亞裔人都有可能係香港出生的，香港有不少已經超過一代的南亞裔人，南亞裔或外國人有時比華裔更主動助人」。



有很多南亞裔的香港人都很好 網民意見

港人外冷內熱！ 網民：幫人不求回報

另有留言向旅客表達港人熱心助人的精神，「香港人有時表情可能比較冷漠，但他們心地善良」、「這完美地展現了香港的真實面貌，我們稱之為『外冷內暖』」、「如果我們能幫上忙，我們一定會盡力而為。這純粹是出於好意，畢竟如果我們自己在韓國旅行時遇到困難，我們也希望得到當地人的幫助」、「真正香港人，幫人唔出聲唔高調，但有不平則鳴」、「謝謝你喜歡香港，希望你玩得開心」。

（threads＠hyunjung_unnie）