移日港男好心幫港旅客指路！竟獲這樣回應極心灰　網民大讚兼安慰

好心未必有好報。有移居大阪的港男在鐵路，遇見看起來十分迷惘的1對年輕男女旅客，便上前問他們是否須要幫助，他們表示想去勝尾寺，港男便說出坐車路線，對方竟這樣回應，「你唔識就唔好亂教人啦，勝尾寺邊度會咁遠？」。他們更指日本是「鄉下」，「熟過你多多聲啦！」，讓港男感到無奈。網民看過帖文大讚樓主好心，鼓勵他「先給你一個讚！呢兩個香港人唔珍惜，唔好放在心」、「想主動幫手嘅你完全冇錯，錯嘅係冇禮貌嘅對方，希望唔會令你以後唔想主動幫人」。



出外靠朋友！有港男在Threads上發文，指在大阪坐御堂筋線時見一對25、26歲港人男女神色徬徨，於是上前問「你好呀，有冇嘢需要幫手？」。

港情侶：熟過你多多聲啦

這對男女指想去勝尾寺，樓主指他們找對了路線，「咁你搭呢架車就啱喇！你搭呢架車去到尾站『箕面萱野』， 出咗站之後搭巴士就到㗎喇」，豈料對方不但沒有道謝，反而這樣回應，「你唔識就唔好亂教人啦，勝尾寺邊度會咁遠？我哋每一個月都嚟日本，呢度係我『鄉下』，我完全清楚晒啲路，熟過你多多聲啦！」，樓主唯有表示「哦，原來係咁，咁你慢慢喇，我唔阻你」。他覺得自己好心無好報「係我多事啫」。

不少網民批評這對男女無禮貌，「咁無禮貌」、「講句唔該晒咪得囉，仲要講咁多嘢，希望我去嗰時會遇到妳咁好嘅香港人」、「我以前都試過，有人食嘢搵唔到位，好心話畀佢知入面有，黑晒口面話『我夠知道」』」、「人哋唔主動開聲，一律視而不見就啱㗎啦，職場都喺，幫咗仲會得罪佢，唔好自討苦吃」。

網民讚樓主好人：唔好放在心

有不少人也大讚樓主好人，「先給你一個讚！呢兩個香港人唔珍惜，唔好放在心」、「想主動幫手嘅你完全冇錯，錯嘅係冇禮貌嘅對方，希望唔會令你以後唔想主動幫人」、「啱啱嚟日本嗰陣都會，而家我見到香港人都唔會幫忙」。

