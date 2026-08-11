內地遊客沙田撿手機　直送珠海派出所惹議　網民嘆：好心做壞事

這就是所謂「好心做壞事」嗎？有內地女子於小紅書發文表示，早前來香港旅遊，在沙田乘搭巴士時撿到1部手機，由於怕交給司機會被據為己有，衡量下在回內地過關時欲交給海關人員，但海關拒絕接收，稱要她自行交給警察。女子表示由於帶着孩子急着過關，只好翌日將手機送去珠海橫琴派出所，盼失主能透過定位尋回。



小紅書的帖文被許多網民轉載，其後在Threads引起熱議，不少網民批評樓主好心做壞事，令失主要過關取回手機更麻煩，「香港特意去珠海拿手機也太離譜了，甚至沒有手機訊號，打電話找手機都做不到」、「失主真係多得佢唔少」。但亦有人安慰樓主，「樓主不要內耗，你是好心，事情沒做好是因為你只是遊客不了解本地情況，你本意是想幫人」，「送去珠海點都好過攞去華強北」。



有內地女子於小紅書發文表示，早前來香港旅遊，在沙田乘搭巴士時撿到1部手機，最終將手機送到珠海橫琴派出所，盼失主能透過定位尋回。（小紅書截圖）

該內地女於小紅書發文講述事件，「香港沙田那裏的公交車上撿到1個舊手機，送去過關那裏的海關工作人員不接，讓我自己去交去警察那裏，但是太晚了我帶娃急着過關，明天天亮後送去珠海派出所！」。

內地女香港沙田撿手機 竟送珠海派出所

內地女盼失主能透過定位尋回，又認為事件麻煩棘手，直言「真是燙手山芋了呀」。

內地女將手機送去珠海橫琴派出所。（小紅書圖片）

內地女強調非故意帶回珠海：海關拒收手機

不少網民指出樓主好心做壞事，「心地善良，智商不詳」，她回覆指認為坐該部巴士的人應該會往返珠海，「首先要是我知道海關不收我肯定不會帶下車，我是認為海關和司機比起來海關更可靠，後面才是事情不受控了，如果我知道海關不管我就會給司機」，即使她向海關表明願意留下聯絡電話，說了半小時還是被拒收，強調「我不是故意要帶回珠海」。

有網民指出，「這都已經跨境了啊，你交給巴士司機都好過拿下車吧，做好事也要評估一下是不是有這個能力啊。一般香港人真的一輩子都不一定去一次珠海，坐經過港珠澳的公交不一定就是去珠海的，人家可能去機場呢？」。

不少網民批評內地女好心做壞事，令失主要過關取回手機更麻煩，「香港特意去珠海拿手機也太離譜了，甚至沒有手機訊號，打電話找手機都做不到」。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

網民嘆好心做壞事：手機過了關沒信號

另有網民表示，「香港電話卡不一定會申請漫遊，過了關就完全沒信號了，屬於提早判死刑」、「好心辦壞事啊，換位思考一下，你在珠海丟了手機，我把它撿了送去香港差館會怎樣，還不如讓它留在原地」。

有網民則向內地女講述「香港是法治社會」，將失物交給巴士司機也很安全，司機會按流程處理，「在香港巴士上撿到物品都是交司機的，然後失主找巴士公司就可以尋回」，又建議「盡量不要撿，在香港一般丟失的物品，會在原處，或者原處的港鐵、巴士站找到」。

其他報道：內地母女灣仔開儲物櫃拿行李失敗求助 港女生幫忙獲90度鞠躬感謝

在騙案橫行的時代，願意幫助陌生人並不容易！有港女生於網上發文分享自己幫助內地遊客的行善經歷，她於港鐵灣仔站外被1對內地母女截停，稱要趕高鐵，但開不到路邊的暫存儲物櫃門拿取行李，又沒有香港電話號碼打給客服熱線。



女生原擔心是「借錢黨」，了解求助原因後停下幫忙，最終花了10分鐘成功拿出行李，母女感激地向她90度鞠躬，女生於帖文表示，「其實佢哋咁有禮貌，又唔係啲咩大忙，要幫手真係唔難」。



網民紛紛大讚女生，「好彩你肯停低聽佢哋講，唔係好多人會咁做」、「你好好人，仲幫佢分析埋，解決問題，臨危不亂，勁呀」、「人在異地遇到咁情況真係更加不知所措，多謝樓主拯救咗對母女，祝你一世平安」。



有港女生於網上發文分享自己幫助內地遊客的行善經歷。（AI生成圖片）

該港女生於Threads發文分享行善經歷，她於港鐵灣仔站外被1對內地母女截停，聽到開場白是「趕高鐵，有嘢想搵我幫手」，原擔心是「借錢黨」，但母女說話有禮貌又神情急切，於是停下續聽，原來是希望幫忙打個電話。

內地母女灣仔開儲物櫃拿行李失敗求助

女生指出，母女於路邊找到1個儲物櫃暫存行李，惟儲物櫃角落空間狹窄，第一次存放時不小心關過1次櫃門，重開後再放好就離開購物，隨後回來欲拿取行李去高鐵站，但跟足程序開櫃門，試了幾次都顯示「櫃門或密碼錯誤」。

女生認為，「聽落都唔係大事」，就幫忙打去24小時客服熱線。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

港女生幫忙致電客服熱線

女生表示，母女離開購物前曾開過1次櫃門，所以肯定櫃門和密碼沒錯，母女不知無法再次開啟櫃門的原因，又沒有香港電話號碼打給客服熱線，「路人掂行掂過，冇人停低聽佢哋講嘢」。

女生認為，「聽落都唔係大事」，就幫忙打去24小時客服熱線，惟打了4次都「長響冇人聽」，網站亦無網上客服，一籌莫展之際發現儲物櫃屏幕右上角顯示「可使用格數4/4」。

女生猜想，「個櫃suppose係只可以開1次，佢哋開過之後再放行李入去，其實係放咗喺1個冇人用緊嘅櫃」。（Unsplash圖片）

女生聰明悟出儲物櫃系統設計

女生詢問母女是否有留意「個櫃係一次性定係可以多次存取」，母女說沒細看，只見到至少要存放兩小時以上，「我話但係佢顯示可用格數同呢度總格數一樣，即係話個櫃一直都係冇人使用嘅狀態」。

女生猜想，「個櫃suppose係只可以開1次，佢哋開過之後再放行李入去，其實係放咗喺1個冇人用緊嘅櫃」，又說該儲物櫃是隨機分配儲存格，如果母女離開的幾個小時內，有人隨機分配到該格，打開就會見到母女的行李。

女生表示，母女見到行李的一刻，「擰轉頭同我90度鞠躬，我嚇一嚇，又唔使咁隆重」。（AI生成圖片）

女生成功幫母女拿回行李 獲90度鞠躬感謝

女生向母女說明情況，指出因客服完全沒人接聽，「介唔介意畀多幾10蚊攞咗啲嘢就算」，母女當然沒所謂，因真的趕時間，能拿回行李就好。於是3人一同「瘋狂refresh存物功能，直到出到佢哋擺咗嘢嗰個櫃」，女生說「阿女試咗7次都唔得，可能我今日好日好事人品好，第二次即刻出到佢哋個櫃」。

女生表示，母女見到行李的一刻，「擰轉頭同我90度鞠躬，我嚇一嚇，又唔使咁隆重」，母親感激道「真的太感謝你了，一直沒人願意聽我們說話」。女生於帖文表示，「其實佢哋咁有禮貌，又唔係啲咩大忙，要幫手真係唔難」。

網民大讚女生，「真·好人好事，樓主心地好之餘仲轉數快，留意到個mon」。（《單戀原聲帶》劇照）

網民讚女生：心地好之餘仲轉數快

網民大讚女生，「真·好人好事，樓主心地好之餘仲轉數快，留意到個mon」、「你真好人，我想幫佢聽佢個故事行到埋個櫃見到咁複雜都會放棄」、「事實係你超好人又有耐性，肯用時間去幫佢哋、打電話，幫佢哋諗系統點操作、試機。好人有好報，第日要人幫手，人哋一定會幫返你嗰種人。（吸引力法則）」。

有網民慨嘆，「一直冇人肯聽佢哋講嘢，哇，呢句勁慘」、「其實冇人肯聽佢哋講嘢因為而家太多騙案，無計」。有網民表示，「就係因為太多騙局，消耗咗正常人嘅善心。而家見到有人求助，第一反應已經唔係『幫唔幫』，而係『係咪又係騙局』，人與人之間最基本的信任，消耗殆盡。今日呢位路人，能破除這種慣性，停下來聽她們講完，已是難得。選擇了不被騙徒的陰影支配，依舊以善意對人。但這份選擇，在今日尤其珍貴。願那對母女的感謝，能成為你善心之路上的小小迴響」。

（Threads@psychotet）