無胃痛曾拒照胃鏡！檢查發現幽門螺旋桿菌與胃腺瘤　屬癌前病變

做簡單的檢查救回一命！台灣胃腸肝膽科醫師許秉毅在Facebook專頁分享個案，1名67歲男病人定期前來診所拿抗高血壓藥物，熱心醫生順道為他進行幽門螺旋桿菌糞便檢查，結果顯示是陽性。男病人於是向許醫生求助，接受幽門螺旋桿菌除菌治療，許醫生經了解後，建議他藉此照一次胃鏡，「除了看看胃黏膜的狀況，也要確認有沒有胃潰瘍、胃癌，或胃癌的癌前病變」。



但男病人認為「胃又不痛，為什麼還要做胃鏡？」，而且擔心照胃鏡令他感到不舒服，所以一直說「應該不用吧？我都好好的啊」。許醫生費了一番功夫，終於成功說服男病人，結果除了發現和幽門螺旋桿菌相關的胃炎之外，還看到了一顆約0.7厘米的胃腺瘤，屬於胃癌的「癌前病變」。



許醫生費了一番功夫，終於成功說服男病人照胃鏡，結果看到一顆約0.7厘米的胃腺瘤，屬於胃癌的「癌前病變」。（Facebook專頁「許秉毅」圖片）

許醫生解釋這尚未是胃癌，但未來有可能逐漸產生異型變化，甚至演變成胃癌，因此通常需要進一步完整切除與追蹤，之後安排胃鏡追蹤時，再將這顆胃腺瘤完整處理掉。男病人聽完非常高興，多謝醫生為他驗幽門桿菌和照胃鏡，「不然我完全沒有症狀，怎麼會知道胃裡已經長東西了？」。

結果除了發現和幽門螺旋桿菌相關的胃炎之外，還看到了一顆約0.7厘米的胃腺瘤，屬於胃癌的「癌前病變」。（Facebook專頁「許秉毅」圖片）

許醫生在文中強調「沒有胃痛，不代表胃裏一定沒事」，很多早期胃癌或癌前病變，可能完全沒有明顯症狀，幽門螺旋桿菌是胃癌的重要風險因素，發現感染後除了接受除菌治療之外，對於年紀較大或具有胃癌風險人士，是否需要接受胃鏡檢查，也值得和醫生討論。「有時候，一個順便做的檢查， 會發現一個原本完全不知道的問題」，慶幸個案中的男病人及時照胃鏡，撿回一命。

許醫生強調「沒有胃痛，不代表胃裡一定沒事」，很多早期胃癌或癌前病變，可能完全沒有明顯症狀，幽門螺旋桿菌是胃癌的重要風險因素。（AI生成圖片）

另有台媒報道，台大醫院消化內科主治醫師李宜家曾指出，引發胃癌的因素相當多元，但最重要的關鍵就是「幽門螺旋桿菌」，高達90%的胃癌都是由幽門螺旋桿菌引起，分泌鹼性物質來中和胃酸，若未能即時發現，任其導致胃部持續發炎，恐怕會破壞胃黏膜、致使胃酸逐漸變少，進而引發基因層面上的變化，最終導致胃部萎縮，惡化演變成胃癌。

（Facebook專頁「許秉毅」）