18歲仔胃痛暴瘦！驚揭體內雙胞胎寄生吸血長大　取出2.5公斤腫塊

身體有另一胎兒寄生了18年，最終不能共存！印度18歲青年納倫德拉·庫馬爾（Narendra Kumar）從小便有嚴重胃痛，伴隨嘔吐與體重驟降的問題，卻始終無法查出病因。直到病情惡化被送到斯瓦魯普·納拉揚醫院（Swaroop Narayan Hospital）就醫，主治醫生拉傑夫·辛格（Rajeev Singh）對他展開了全面醫學檢查，驚揭他竟是雙胞胎，而另1胎兒就寄生於他的體內。



醫生在納倫德拉腹腔發現了重達2.5公斤、長約20釐米的寄生組織，內裏竟包含骨骼、毛髮與牙齒，經診斷後，確認這塊組織正是極罕見的「胎中胎」（Fetus in fetu），全球至今僅報告過約200例。經手術取出腫塊後，納倫德拉終於擁有了健康的身體，能過上正常人生活。



醫生震驚地在納倫德拉腹腔發現重達2.5公斤、長約20釐米的寄生組織，內裏竟包含骨骼、毛髮與牙齒。（AI生成圖片）

「寄生胎」靠吸血長大 宿主肚皮異常脹大

拉傑夫·辛格（Rajeev Singh）醫生留意到納倫德拉病況不尋常，是首位醫生為他開展全面醫學檢查，項目包括超聲與CT掃描，之後才確診了病因。他指出，這塊寄生組織形成了類似臍帶的結構，自納倫德拉出生起，便像寄生蟲一樣存活於他體內，並持續汲取他的血液與代謝營養來供養自身。由於納倫德拉的父母並不了解病情，加上當年醫療條件制及病症罕見，導致過往的醫生難以作出準確診斷，而畸胎在宿主體內不斷生長，造成其腹部異常脹大。

畸形胎兒便隨着宿主的年齡增長而不斷生長，造成其腹部異常脹大。（AI生成圖片）

罕見病症 胎中胎每500萬新生兒僅1例

胎中胎是極其罕見的病症，每500萬新生兒中僅約1例發病。特徵極為駭人，畸形胎兒寄生於雙胞胎中正常胎兒的體內，80%的病例中，寄生胎藏於宿主的腹腔內，極端個案之中，曾見寄生胎曾出現在顱內。迄今為止全球僅報告200例病例。目前世界衛生組織（世衛）將「胎中胎」歸類為成熟畸胎瘤的變體，屬於生殖細胞瘤的一種。

歷時3小時手術切除 驚見2米長毛髮與大量「羊水」

醫療團隊為納倫德拉進行了歷時3小時的手術，結果非常成功，這個巨大腫塊被順利切除。辛格醫生表示，手術團隊切除的畸形胎兒組織中，包含了發育不完善的頭部、胸部與脊柱骨骼結構，甚至還有牙齒，而其毛髮主幹更長達2米，囊腔內還存有大量類似羊水的淡黃色液體。他補充，此類病例在印度全國僅報告過2至3例。

手術成功後，納倫德拉的父親表示如釋重負。（AI生成圖片）

手術成功後，納倫德拉的父親普拉姆·錢德拉（Prem Chandra）表示如釋重負。這名農民父親感慨地說，兒子被折磨了好幾年，現在終於可以重返校園，過上健康正常的生活。