古代中秋放假嗎？考證唐朝連休3天訛傳千年　宋朝僅1天、明朝清零

香港打工仔在中秋翌日才能放假，讓許多打工仔叫苦連天，因中秋節要團圓賞月至深夜，質疑為何不能中秋正日及翌日均放假？其實中秋假期放了多少天，是經歷了跨越數個朝代的演變，網上流傳甚廣的「唐代中秋節連放3天有薪假」，卻是一場千年訛傳，唐代甚至無中秋休假的律令依據。真正把中秋寫進法定休假的，要等到南宋，到朱元璋治下的明朝，中秋假則清零，官員無加班津貼，曠工更要面臨重罰。千百年來一輪明月依舊，只有打工仔的休假權，隨朝代更迭起起落落。



官員曲江池畔的畫舫，高舉新釀的桂花酒，在琴瑟交織中賞月賦詩。（AI生成圖片）

唐朝打工仔真有3天中秋假？考證《唐六典》揭千年誤傳

穿越回開元年間的長安，尚書省的小吏絕對是古代職場令人羨慕的一群。當時朝廷頒《唐六典·卷二》（吏部卷第二）建立「假寧之節」體系，休假邏輯極具人文關懷，包括元正（春節）、冬至各放7天，寒食連清明共放4天，另有每10天休息1天的「旬休」，以及五月「田假」、九月「授衣假」各15天。盛唐公務員每年法定加例假，輕鬆休上70多天。

但中秋在唐代並非法定假日，曾被無數文章引用的《唐六典》「八月十五日、夏至及腊各三日」，經日本學者池田溫（Ikeda On）、丸山裕美子（Maruyama Yumiko）考證，「八月十五日」實為「八月五日」之誤，而八月五日是玄宗誕辰「千秋節」（後改天長節），所以才會「休假三日」。換言之，唐代並無中秋休假的律令依據，泛舟曲江、把酒賞月是文人風雅，並非「帶薪休假」。

官員曲江池畔的畫舫，高舉新釀的桂花酒，在琴瑟交織中賞月賦詩。（AI生成圖片）

宋代經濟空前繁榮 中秋假卻遲遲才「入法」

歷史轉入宋朝，都市商業經濟空前繁榮，東京汴梁與臨安府的夜市燈火輝煌。然而中秋要正式成為法定假日，則要等到南宋。南宋嘉泰三年（1203年）頒布的《慶元條法事類·假寧格》，才首次將「中秋休假一日」寫入律令；也就是說，北宋年間中秋連一日假都沒有。

基層官員只能趁着夜色在東京的州橋夜市或酒樓裏與家人短暫團聚。（AI生成圖片）

宋代官員整體並不缺假，名臣龐元英在《文昌雜錄》中記錄，北宋祠部掌管的法定休假「歲凡七十有六日」，再加上省親、婚喪、忌日等私假，動輒破百。只是中秋這一天，北宋基層官員只能趁夜色在州橋夜市或酒樓裏與家人短暫團聚；到了南宋好不容易有一天假，次日天未亮，又得整理衣冠趕往官署畫押考勤。

官員與家人短暫團聚後，次日天未亮，又得整理衣冠，準時趕往官署畫押考勤。（AI生成圖片）

明代極限考勤：朱元璋中秋節假清零 全年法定休假只剩18日

明朝開國皇帝朱元璋是歷史上有名的「工作狂」，奉行極端集權統治。在他的觀念裏，官員吃着朝廷俸祿，就該日夜不休地效命，休假簡直是怠政溫床。朱元璋重塑休假制度時，採取近乎苛刻的沒收政策。洪武年間，朝廷直接取消唐宋以來絕大多數節令假期，將法定節日大幅濃縮為「三大節」。據萬曆《明會典·卷八十·節假》記載，明朝全年法定假日僅剩18天，即元旦5天、冬至3天，元宵則由永樂七年（1409年）成祖朱棣定為正月十一日起放10天，三者合計18天，常規例假更縮減為每月僅在5號給假1天。至於中秋節？零天！明代官制中秋節根本不放假。

朱元璋認為，官員吃着朝廷俸祿就該日夜不休地效命。（AI生成圖片）

明代基層小吏中秋當天不僅沒有加班津貼，若敢稱病曠工，隨時可能面臨杖責伺候。朱元璋將替朝廷打工視為天經地義的義務。八月十五明月夜，明代官員只能在公案前挑燈批改戶籍與稅賦帳冊，看着窗外明月長嘆。

8月15夜，明代官員只能在公案前挑燈批改戶籍與稅賦帳冊。（AI生成圖片）

沒有中秋假 古代打工仔靠「偷閒」與「封印」自救

面對制度上的嚴防死守，明清兩代官場發展出獨特應對哲學，在執行層面尋求「偷閒」空間。明代中後期皇帝逐漸怠政，基層官僚體系的日常運作出現大量模糊地帶，中秋節當天，雖然官署大門敞開，但許多官吏早已心照不宣地將公文相互轉交、提前離辦，或在後堂小酌擺爛。

到了清朝，朝廷意識到過度壓榨考勤只會導致行政效率低下與私下擺爛，遂承襲並強化年終「封印」制度。清朝官方在每年12月20日前後將印信封存，一直休息到次年正月20日左右，用長達1個月的年終大假補償平日被扣光的中秋等節氣假期。

中秋節當天，許多官吏心照不宣地將公文相互轉交、提前離辦，或在後堂小酌。（AI生成圖片）

從唐代實際上是「中秋無假」，到宋代勉強「一日小憩」，再到明朝的零假期，是整個古代官員中秋待遇的真相。當你今年中秋坐在辦公室裏看月亮時，不妨想想，最少你在中秋節翌日仍能休息，而今年中秋更因適逢是周五，下班後還是有時間在周六周日與家人親朋團圓賞月，回看千年歷史，就連盛唐都沒有中秋假，所以應好好珍惜這個小確幸。